شاهد: مستوطنون يقتحمون الخان الأحمر في القدس

حاولت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين اقتحام قرية الخان الأحمر بالقدس، بينما تصدى لهم السكان ومنعوهم من الدخول.
ورفع المستوطنون أعلام الاحتلال الإسرائيلي ورددوا هتافات عنصرية خلال عملية الاقتحام إلا أن السكان تصدوا لهم.
معلومات أساسية
- أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء قرار هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد التماسات طالبت بوقفه.
- قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو/ أيار الماضي، هدم الخان الأحمر، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لــ ـ170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة.
- كان الاحتلال الإسرائيلي قد شرع منذ شهر بإخلاء عشرات العائلات البدوية من التجمع، قبل أن يتمكن السكان والنشطاء بداية، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق الإخلاء حتى تاريخ 15 أغسطس/آب.
- ينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب سلطات الاحتلال، وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها إسرائيل، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".
- يقوم المشروع، وفق مراقبين فلسطينيين، على الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت.
- يهدف المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية.