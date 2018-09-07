شاهد: مستوطنون يقتحمون الخان الأحمر في القدس

حاولت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين اقتحام قرية الخان الأحمر بالقدس، بينما تصدى لهم السكان ومنعوهم من الدخول.

ورفع المستوطنون أعلام الاحتلال الإسرائيلي ورددوا هتافات عنصرية خلال عملية الاقتحام إلا أن السكان تصدوا لهم.

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