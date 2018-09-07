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سياسة

شاهد: شهيد وعشرات الجرحى في مسيرة العودة بغزة

7/9/2018

استشهد فتى فلسطيني وأُصيب 147 آخرون جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة قرب السياج الأمني.

وقال بيان لوزارة الصحة الفلسطينية إن بلال مصطفى خفاجة (17 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح البيان أن 147 فلسطينيا نقلوا إلى المستشفيات بينهم 100 أصيبوا بالرصاص الحي، كما أشار إلى أن من بين الجرحى 35 طفلا، بينهم 12 مصابا بالرصاص الحي.

وأوضحت الوزارة أن طواقم الإسعاف قدمت خدماتها لـ 148 شخصا أصيبوا بالاختناق، في نقاط طبية ميدانية أقيمت قرب السياج الحدودي.

وباستشهاد "خفاجة" يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات العودة إلى 173 شهيدا ونحو 9 آلاف مصاب منذ انطلاق مسيرات العودة نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وفي سياق متصل، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا يتبع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" جنوبي قطاع غزة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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