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سياسة|العراق

شاهد: حرق القنصلية الإيرانية في البصرة وفرض حظر التجوال

7/9/2018

أعلن بيان صادر عن قيادة العمليات العسكرية في مدينة البصرة العراقية فرض حظر للتجوال في المدينة بأكملها وذلك بعد مقتل شخص وإضرام النار في القنصلية الإيرانية في المدينة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن ستعتقل أي شخص يتواجد في شوارع المدينة وقت سريان الحظر.

أبرز الأحداث التي شهدتها البصرة الجمعة
  • أضرم محتجون النار في القنصلية الإيرانية في المدينة.
  • أغلقت إيران منفذا بريا مع العراق إثر إحراق قنصليتها في البصرة.
  • عبرت وزارة الخارجية العراقية عن "أسفها الشديد" لإحراق القنصلية.
  • قتل شخص وأصيب 11 في الاحتجاجات بالبصرة.

وقال بيان صادر عن أحمد محجوب المتحدث باسم الوزارة "في الوقت الذي نتفهم فيه مطالب المتظاهرين من أهلنا في محافظة البصرة، فإننا نعرب عن أسفنا الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية لهجوم".

وأضاف البيان أن "استهداف البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض، ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم، ولا يتصل بشعارات التظاهر، ولا المطالب بالخدمات والماء"، مناشدا المتظاهرين تجنب الإضرار بها.

ودعا البيان الحكومة الاتحادية في بغداد والمحلية في البصرة إلى تعزيز حماية أمن البعثات الدبلوماسية في المدينة.

وقُتل 11 محتجا في البصرة من أن بدأت المظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير مياه الشرب في المدينة التي يعيش بها أكثر من مليوني شخص.

ويقول سكان في المدينة إن إمدادات المياه تلوثت بالملح الأمر الذي يعرضهم للخطر خلال شهور الصيف القائظ. ونقل مئات الأشخاص للمستشفى بعد شرب هذه المياه.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة العراقية إن 6280 شخصا دخلوا المستشفيات في الآونة الأخيرة وهم يعانون من الإسهال بسبب ملوحة المياه.

وتسببت الأحداث في إغلاق ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي في العراق ويبعد مسافة 60 كيلومترا جنوب البصرة.

وأضرم المئات من المحتجين الغاضبين النيران في عدة مقار حكومية ومكاتب أحزاب مقربة من طهران على رأسها منظمة بدر وعصائب أهل الحق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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