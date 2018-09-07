أمريكا تفرض عقوبات على شبكات لتسهيل وقود إلى سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شبكات لتسهيل توصيل الوقود إلى النظام السوري عبر لبنان والإمارات.
وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات قالت إنهم قاموا بتسهيل شحنات وقود وتمويل للحكومة السورية.
بيان الخزانة الأمريكية
- العقوبات تستهدف محمد القاطرجي وشركته للنقل بالشاحنات، التي قالت الخزانة الأمريكية إنها قامت بتسهيل تجارة في الوقود بين الحكومة السورية ومتشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
- القاطرجي وشركته قاما أيضا بتسهيل شبكة لمشتريات الوقود تعمل في سوريا ولبنان ودولة الإمارات العربية لتأمين شحنات إلى سوريا.
- القاطرجي له علاقات وثيقة بحكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعمل بشكل مباشر مع تنظيم الدولة الإسلامية، التي طُردت من معظم المناطق التي كانت سيطرت عليها في سوريا، لإمدادها بمنتجات نفطية.
- وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الولايات المتحدة ستواصل استهداف الذين يسهلون صفقات مع "نظام الأسد السفاح" ودعم تنظيم الدولة الإسلامية.
- شركة القاطرجي، التي مقرها سوريا، شحنت أيضا أسلحة من العراق إلى سوريا.
- شركة آبار بتروليوم سيرفيس، وهي أحد الكيانات المتورطة في شبكة الوقود، توسطت العام الماضي في شحنات منتجات بترولية، بما في ذلك البنزين والمازوت وغاز البترول المسال، تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار.
- الأطراف الأخرى في الشبكة هم عدنان العلي وسونكس انفستمنتس وناسكو بوليمرز آند كيميكالز وفادي ناصر.
- فادي ناصر، رئيس مجلس إدارة ناسكو بوليمرز، حصل على ملايين الدولارات عن ترتيب تسليم آلاف الأطنان من الوقود إلى سوريا.
- بموجب العقوبات فإن المستهدفين سيمنعون من التصرف في أي ممتلكات لهم في الولايات المتحدة ويحظر على الأمريكيين إجراءات معاملات تجارية معهم.