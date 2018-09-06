مسؤول بالإدارة الأمريكية: نحاول مقاومة أجندة ترمب لحماية البلاد

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال رأي قالت إنه لمسؤول من إدارة الرئيس دونالد ترمب تحدث فيه عن جهود بعض مسؤولي الإدارة لتعطيل جوانب من أجندته لحماية البلد من اندفاعاته.

ونشر المقال الأربعاء تحت عنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، وتحدث فيه المسؤول الذي لم تنشر الصحيفة اسمه عن تفكير البعض في إدارة ترمب بشأن اتخاذ خطوات لإزاحته عن الرئاسة، لكنه أضاف أنهم قرروا ألا يفعلوا لتفادي حدوث أزمة دستورية.

أبرز ما جاء في المقال:

المعضلة التي لا يستوعبها ترمب بشكل كامل هي أن العديد من كبار المسؤولين في إدارته يعملون باجتهاد من الداخل لإحباط جوانب من أجندته واندفاعاته السيئة.

من البيت الأبيض وحتى الوكالات التنفيذية يوجد مسؤولون رفيعو المستوى يعترفون بشكل سري بعدم تصديقهم لتصريحات وأفعال الرئيس، وأغلبهم يعملون على النأي بأعمالهم عن أهوائه.

جذور المشكلة تكمن في افتقار ترمب للمسؤولية الأخلاقية وانعدام تشبثه بأي مبادئ واضحة توجه قراراته.

هناك مقاومة هادئة داخل الإدارة من أشخاص اختاروا أن يقدموا مصلحة البلاد.

في ضوء عدم الاستقرار الذي شهده كثيرون، كانت هناك همسات مبكرة داخل الإدارة تدعو للجوء للتعديل الخامس والعشرين لبدء عملية معقدة لإزاحة الرئيس. لكن ما من أحد أراد التعجيل بأزمة دستورية. لذلك سنفعل ما في وسعنا لتوجيه الإدارة في الاتجاه الصحيح إلى أن ينتهي الأمر بطريقة أو بأخرى".

ما هو التعديل الخامس والعشرون:

هو تعديل في الدستور الأمريكي تمت الموافقة عليه عام 1967، ووفقا لهذا التعديل فإنه يجوز لنائب الرئيس وأغلبية من مسؤولي الحكومة أو "هيئة أخرى يوفرها الكونغرس بموجب القانون" الإعلان كتابة بأن الرئيس "غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه".

ولم يستخدم هذا التعديل مطلقا لتنحية رئيس أمريكي وسيكون تطبيقه عملية معقدة.

تعليق نيويورك تايمز:

قالت الصحيفة إنها اتخذت خطوة نادرة بنشرها عمودا للرأي كتبه المسؤول بموجب اتفاق يلزمها بإبقاء اسمه طي الكتمان. وقالت إن المسؤول ربما يفقد عمله لو أنها كشفت اسمه.

رد فعل ترمب: