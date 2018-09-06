فرنسا: مستعدون لقصف سوريا حال استخدام أسلحة كيماوية

قال قائد الجيش الفرنسي اليوم الخميس إن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية إذا استُخدمت أسلحة كيماوية في هجوم حكومي متوقع لاستعادة محافظة إدلب في شمال البلاد.

قائد القوات المسلحة فرانسوا لوكوانتر: نحن على استعداد لتنفيذ ضربات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى… يمكن تنفيذ ذلك على المستوى الوطني لكن من مصلحتنا القيام بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء.

أتوقع القضاء على فلول تنظيم الدولة الإسلامية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

مصدر عسكري فرنسي: ثمة مؤشرات على أن روسيا وحلفاءها يريدون الانتهاء من هجوم إدلب بحلول نهاية هذا العام.

المصدر: باريس تعتقد أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال غربd البلاد لأن واشنطن تريد تقليص النفوذ الإيراني في سوريا.

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