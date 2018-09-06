فرنسا: مستعدون لقصف سوريا حال استخدام أسلحة كيماوية

قال قائد الجيش الفرنسي اليوم الخميس إن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية إذا استُخدمت أسلحة كيماوية في هجوم حكومي متوقع لاستعادة محافظة إدلب في شمال البلاد.
- قائد القوات المسلحة فرانسوا لوكوانتر: نحن على استعداد لتنفيذ ضربات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى… يمكن تنفيذ ذلك على المستوى الوطني لكن من مصلحتنا القيام بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء.
- أتوقع القضاء على فلول تنظيم الدولة الإسلامية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
- مصدر عسكري فرنسي: ثمة مؤشرات على أن روسيا وحلفاءها يريدون الانتهاء من هجوم إدلب بحلول نهاية هذا العام.
- المصدر: باريس تعتقد أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال غربd البلاد لأن واشنطن تريد تقليص النفوذ الإيراني في سوريا.
معلومات أساسية:
- استأنفت روسيا، حليفة رئيس النظام السوري بشار الأسد، الضربات الجوية على إدلب يوم الثلاثاء، بعد أسابيع من قصف نفذته قوات موالية للحكومة السورية، تمهيدا فيما يبدو لهجوم شامل على آخر معقل كبير تحت سيطرة المعارضة.
- يثير احتمال شن هجوم على إدلب قلق وكالات الإغاثة. وقالت الأمم المتحدة إن نحو نصف عدد من يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من شمال غرب البلاد، وعددهم ثلاثة ملايين، نازحون بالفعل. وتقدر أن نحو عشرة آلاف مسلح يعيشون في المنطقة.
- في أبريل نيسان، أطلقت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أكثر من 100 صاروخ على أهداف تابعة للحكومة السورية ردا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام.