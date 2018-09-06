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سياسة|العراق

شاهد: حريق في مبنى محافظة البصرة وسط أعمال عنف

6/9/2018

أظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في مبنى مجلس محافظة البصرة في جنوب العراق عصر الخميس وسط أعمال عنف تشهدها المدينة منذ عدة أيام.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية في المدينة إن أشخاصا أضرموا النار في مقرات حزب الدعوة الحاكم والمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر، كما هاجم المحتجون مكاتب تابعة لتلفزيون العراقية الذي تديره الدولة.

وتعرض عدد من المباني الحكومية لهجمات خلال احتجاجات عنيفة تجتاح المدينة منذ أيام وامتدت إلى ميناء أم قصر القريب.

وأسفرت أعمال العنف والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين التي شهدتها البصرة الأربعاء في مقتل شخص على الأقل وإصابة 25 أخرين مما دفع السلطات إلى إغلاق ميناء أم قصر القريب والذي يعد الميناء البحري الرئيسي بالعراق.

وتفجرت الاضطرابات في جنوب العراق بسبب تداعي البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد.

وألغت السلطات حظرا للتجوال قبل بدء تطبيقه الثالثة عصر الخميس بالتوقيت المحلي. وأعلنت السلطات أنها ستفرض الحظر للحد من استهداف المباني الحكومية الذي شهدته الأيام الماضية.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العراقية مقتل ستة على الأقل وإصابة 75 آخرين بينهم 33 من قوات الأمن.

واندلعت مظاهرات عارمة طالت جميع مناطق البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير مياه الشرب في المدينة التي يعيش بها أكثر من مليوني شخص.

ويقول سكان في المدينة إن إمدادات المياه تلوثت بالملح الأمر الذي يعرضهم للخطر خلال شهور الصيف القائظ. ونقل مئات الأشخاص للمستشفى بعد شرب هذه المياه.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة العراقية إن 6280 شخصا دخلوا المستشفيات في الآونة الأخيرة وهم يعانون من الإسهال بسبب ملوحة المياه.

المصدر : وكالات
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