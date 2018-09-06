سفير أمريكي: أتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان للأبد

قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان للأبد فيما يبدو أنه اتجاه للموافقة على مطالب إسرائيل بالسيادة على الهضبة المحتلة منذ عام 1967.

تصريحات فريدمان: