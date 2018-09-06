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سياسة

سفير أمريكي: أتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان للأبد

جندي إسرائيلي في الجولان المحتل - أرشيفية
جندي إسرائيلي في الجولان المحتل - أرشيفية
6/9/2018

قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان للأبد فيما يبدو أنه اتجاه للموافقة على مطالب إسرائيل بالسيادة على الهضبة المحتلة منذ عام 1967.

تصريحات فريدمان:

  • السفير الأمريكي ألمح في تصريحات لصحيفة إسرائيل هيوم اليمينية إلى أن إسرائيل جاءت لتبقى وأنه من الممكن أن تدرس الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في المستقبل.
  • فريدمان: بشكل شخصي لا أستطيع تخيل وضع يمكن فيه إعادة هضبة الجولان لسوريا. بصراحة لا أستطيع تخيل وضع لا تكون فيه هضبة الجولان جزءا من إسرائيل للأبد.
  • تصريحات فريدمان تأتي رغم أنه لا توجد أي حكومات أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تعترف بمطلب إسرائيل بالسيادة على الجولان. وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن سياسة واشنطن لم تتغير في هذا الصدد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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