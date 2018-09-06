بدء محاكمة الشيخ عوض القرني والنيابة السعودية تطالب بإعدامه

الحملة ضد العلماء والأمراء ورجال الأعمال والنشطاء جاءت بعد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد السعودي، وقال مراقبون إنها تأتي ضمن جهود ابن سلمان لفرض هيمنته والتخلص من أي معارضة.