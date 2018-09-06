الشكوك تسيطر على البيت الأبيض بعد مقال ينتقد ترمب

أثار مقال رأي بدون توقيع ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عاصفة من الشكوك داخل البيت الأبيض وسط محاولات إدارة ترمب تحديد هوية كاتب المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وفي تواتر يعكس درجة الريبة السائدة في إدارة ترمب، أصدر العديد من المسؤولين بيانات تنفي صلتهم بالمقال.

أبرز من نفوا علاقتهم بالمقال من داخل إدارة ترمب:

جارود أيجن مدير مكتب إعلام بنس كتب في تغريدة أن "نائب الرئيس يوقّع المقالات التي يكتبها" مضيفا أن "نيويورك تايمز يجب أن تخجل، وكذلك الشخص الذي كتب هذه المقالة الكاذبة وغير المنطقية والجبانة". وأضاف "نحن فوق تصرفات الهواة هذه".

رجح عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن يكون بنس هو كاتب المقال بعد أن وردت به كلمة نادرة الاستخدام، لكن بنس استخدمها كثيرا في مناسبات ولقاءات تلفزيونية عدة .

كما نفى دين كوتس رئيس الاستخبارات الأمريكية أن يكون هو كاتب المقال، وقال في بيان "التخمينات التي تقول إنني من كتبت مقال نيويورك تايمز أو مساعدي لا أساس لها".

أكد وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يزور الهند، أنه ليس صاحب المقال معتبرا أن "جهود وسائل الإعلام" الهادفة لضرب عمل البيت الأبيض "مثيرة للقلق".

ما هي قصة المقال الذي أثار عاصفة في البيت الأبيض ؟