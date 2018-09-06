السعودية: إصابة 26 خلال اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

قالت السلطات السعودية إن 26 مواطنا أصيبوا بشظايا خلال اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون اليمنيون على مدينة نجران جنوبي المملكة.
- الحوثيون: إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للحرس الوطني في المدينة الحدودية.
- الدفاع المدني السعودي: الصاروخ انطلق من محافظة صعدة اليمنية وتم اعتراضه الساعة 20:08 (1208 بتوقيت غرينتش).
- الدفاع المدني السعودي: يوجد طفلان بين المصابين، ونُقل 11 شخصا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
معلومات أساسية:
- المسلحون الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق بغرب اليمن يطلقون صواريخ من آن لآخر على جنوب السعودية وأحيانا يطلقون صواريخ باتجاه أهداف بارزة مثل العاصمة الرياض أو منشآت تابعة لشركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو).
- الجيش السعودي يعترض غالبية هذه الصواريخ، بينما تقول السلطات السعودية إن 112 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات من هذا النوع منذ عام 2015.
- تقود السعودية تحالفا مع الإمارات في حربها على اليمن في محاولة لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة بعدما أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء عام 2015.
- خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالوا إن الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.
- جاء ذلك في تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة تناول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها طرفا الصراع في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.
- الأمم المتحدة: وصل عدد الإصابات في صفوف المدنيين في اليمن من مارس/آذار 2015 حتى يونيو/حزيران 2018 إلى 16706 بينهم 6475 قتيلا، و10231 جريحا، والعدد الحقيقي للخسائر البشرية أعلى بكثير جدا من ذلك الرقم.
- الأمم المتحدة: تسببت غارات التحالف السعودي الإماراتي الجوية في سقوط معظم الإصابات المدنية الموثقة، بينما في السنوات الثلاث الماضية استهدفت هذه الغارات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية كما لم تسلم المرافق الطبية من القصف الجوي.