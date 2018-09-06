إسرائيل: في الحرب القادمة لن نفرق بين حزب الله وأي قوات لبنانية

قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إن بلاده لن تفرق بين حزب الله وقوات الدولة اللبنانية في أي مواجهة عسكرية قادمة بين الجانبين.

وهذا أبرز ما نقلته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية (الخميس) عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه:

حزب الله اكتسب المزيد من القوة في لبنان خلال السنوات الماضية ويسيطر فعليا على الجيش اللبناني.

التمييز الذي قمنا به بين حزب الله ولبنان خلال حرب عام 2006 كان خطأ.

في الحرب القادمة، لن نقوم بهذا التفريق، سنضرب لبنان وأي بنية تحتية تساعد في القتال".

لقد قام حزب الله بتعزيز قدراته من خلال القتال في سوريا، واكتسب الثقة في القتال.

قمنا خلال السنوات الماضية بتعزيز خط الدفاع داخل وخارج المستوطنات على الحدود مع لبنان.

نهدف لبناء جدار وتعزيز وسائل المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، بما يسمح لنا بزيادة المعلومات حول الجانب الآخر من الحدود.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن الجزء الذي تم بناؤه من الجدار وصل إلى 11 كيلومترا، ومن المستهدف مده لمسافة 130 كيلومترا.

إسرائيل تقيم الجدر في كل مكان: