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سياسة|إسرائيل

إسرائيل: في الحرب القادمة لن نفرق بين حزب الله وأي قوات لبنانية

يقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي جدارا على الحدود مع لبنان
يقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي جدارا على الحدود مع لبنان
6/9/2018

قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إن بلاده لن تفرق بين حزب الله وقوات الدولة اللبنانية في أي مواجهة عسكرية قادمة بين الجانبين.

وهذا أبرز ما نقلته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية (الخميس) عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه:

  • حزب الله اكتسب المزيد من القوة في لبنان خلال السنوات الماضية ويسيطر فعليا على الجيش اللبناني.
  • التمييز الذي قمنا به بين حزب الله ولبنان خلال حرب عام 2006 كان خطأ.
  • في الحرب القادمة، لن نقوم بهذا التفريق، سنضرب لبنان وأي بنية تحتية تساعد في القتال".
  • لقد قام حزب الله بتعزيز قدراته من خلال القتال في سوريا، واكتسب الثقة في القتال.
  • قمنا خلال السنوات الماضية بتعزيز خط الدفاع داخل وخارج المستوطنات على الحدود مع لبنان.
  • نهدف لبناء جدار وتعزيز وسائل المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، بما يسمح لنا بزيادة المعلومات حول الجانب الآخر من الحدود.

 ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن الجزء الذي تم بناؤه من الجدار وصل إلى 11 كيلومترا، ومن المستهدف مده لمسافة 130 كيلومترا.

إسرائيل تقيم الجدر في كل مكان:
  • يصل ارتفاع الجدار الذي تقيمه إسرائيل على حدود لبنان إلى 9 أمتار، 7 منها بناء إسمنتي، والمتران الآخران أسلاك شائكة. 
  • كانت إسرائيل قد شرعت في بناء الجدار في شهر يوليو/ تموز عام 2017.
  • تقيم إسرائيل أيضا سياجا أمنيا في جنوبها بامتداد الحدود مع سيناء المصرية.
  • تقيم إسرائيل الجدار الأمني العازل الذي يقطع الضفة الغربية المحتلة.
  • تقيم اسرائيل سياجا حدوديا مع قطاع غزة. 
المصدر : الألمانية
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