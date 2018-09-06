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سياسة

ألمانيا تعرض على تركيا المساعدة في قضية اللاجئين السوريين

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
6/9/2018

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين حال وقوع هجوم شامل للقوات الحكومية على إدلب.

  • يزور ماس أنقرة بهدف تحسين العلاقات بين ألمانيا وتركيا والتي تضررت بشدة بعد حملة شنتها أنقرة في أعقاب انقلاب فاشل ألقي القبض في أثره على آلاف بينهم أتراك يحملون الجنسية الألمانية.
  • في ظل تعرض الاقتصاد التركي لأزمة بعد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يرى المسؤولون في ألمانيا، أغنى دولة أوربية، أن الفرصة سانحة لتحسين العلاقات.
  • الأحداث في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا هيمنت على اجتماعات ماس مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

معلومات أساسية:

  • يستعد النظام السوري بدعم من إيران وروسيا لشن هجوم لاستعادة إدلب آخر معقل للمعارضة المسلحة ضد النظام.
  • حذرت دول غربية عديدة وهيئات دولية إيران وروسيا حلفاء الأسد من أن الهجوم على إدلب سيخلف كارثة إنسانية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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