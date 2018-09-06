ألمانيا تعرض على تركيا المساعدة في قضية اللاجئين السوريين

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين حال وقوع هجوم شامل للقوات الحكومية على إدلب.

يزور ماس أنقرة بهدف تحسين العلاقات بين ألمانيا وتركيا والتي تضررت بشدة بعد حملة شنتها أنقرة في أعقاب انقلاب فاشل ألقي القبض في أثره على آلاف بينهم أتراك يحملون الجنسية الألمانية.

في ظل تعرض الاقتصاد التركي لأزمة بعد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يرى المسؤولون في ألمانيا، أغنى دولة أوربية، أن الفرصة سانحة لتحسين العلاقات.

الأحداث في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا هيمنت على اجتماعات ماس مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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