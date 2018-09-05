مراسلة الجزيرة: تأجيل القمة الخليجية الأمريكية إلى ديسمبر المقبل

نقلت مراسلة الجزيرة في واشنطن عن مصدر دبلوماسي رفيع أنه تم تأجيل القمة الخليجية الأمريكية إلى ديسمبر المقبل.

وخلال لقاء القمة الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي ترمب بالبيت الأبيض، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح:

سنبحث سبل التعاون مع واشنطن لحل الأزمة الخليجية، ونأمل بأن يتم التوصل لحل لها.

يتصادف اجتماعي مع الرئيس ترمب مع استئناف المباحثات في جنيف بين طرفي النزاع في اليمن برعاية أممية.

دعونا للاجتماع بشأن اليمن مستهدفين وضع حد للقتال المدمر وآثاره المزعزعة لأمننا واقتصادنا.

لابد أن أشيد بالدور الإيجابي والجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

أما الرئيس الأمريكي فقال إن الكويت شريك عظيم للولايات المتحدة وتربطنا علاقة وثيقة، وأضاف خلال لقائه أمير الكويت:

لم أناقش فكرة اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

كتاب بوب وودورد محض خيال والكثير يريد عدم المصادقة على تعيين كافانو.

اليمن وضعه مأساوي بينما إيران تريد أن تنجو بنفسها.

الولايات المتحدة ستكون غاضبة للغاية إذا وقعت مذبحة في إدلب.

نافتا" هي صفقة غبية والأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

كندا ودول أخرى استغلت الولايات المتحدة وقد أوقفت ذلك.

وقال ترمب ردا على سؤال عما إذا كان يريد مقابلة الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة: كل شيء ممكن.

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