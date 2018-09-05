مديرون بفيسبوك وتويتر وغوغل أمام الكونغرس.. تعرف على الأسباب

أبلغ مديرون تنفيذيون من "فيسبوك" و"تويتر" مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم لم يكونوا مستعدين لحملة التضليل الروسية عام 2016 للتدخل في الانتخابات التي استخدمت منصاتهم.

وتعهد ممثلو شركات التكنولوجيا الكبرى أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بالعمل على اتخاذ خطوات للتصدي للمشكلة.

وانتقد نواب مجلس الشيوخ عملاق البحث "غوغل" لعدم إرسال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى لجلسة الاستماع.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة "فيسبوك" شيريل ساندبرغ، للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ:

لقد اتسم رصدنا لهذا التدخل بالبطء الشديد، كما كان تحركنا للتعامل معه بطيئا للغاية.

هذا يحسب ضدنا، هذا التدخل لم يكن مقبولا.

لقد كان انتهاكا لقيم شركتنا وللدولة التي نحبها.

التكتيك المستخدم جديد ولكن لطالما واجهت الولايات المتحدة تهديدات لديمقراطيتها.

موقع فيسبوك بدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة.

اتخذنا إجراءات ضد حسابات تنشر الكراهية مثل المستخدمين الذين تم رصدهم مؤخرا في ميانمار الذين ساهموا في شن هجمات على الأقليات.

وأضافت أنه جارٍ السيطرة على التنمر وخطاب الكراهية.

المدير التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، أكد أن الخصوصية يجب أن تكون "أولوية للأمن القومي" وقال:

لقد وجدنا أنفسنا غير جاهزين.

نعاني من سوء التجهيز لجسامة المشكلات التي تعرضنا لها.

نريد ميدانا صحيا عاما .

تتخذ الشركة إجراءات صارمة بحق الملايين من الحسابات الكاذبة أسبوعيا.

وفي جلسة منفصلة، سيدلي دورسي أيضا بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، حيث من المتوقع أن يواجه تساؤلات حول مراقبة محتوى "تويتر".

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن مشاركة البيانات الخاصة للمستخدمين وإساءة استخدام المنصات لنشر التحريض على العنف، وكذلك الإعلانات المستخدمة لتوجيه حملات التأثير الأجنبي إلى المستخدمين بينما حققت شركات التواصل الاجتماعي أرباحا.

وقال السيناتور رون وايدن، وهو مشرع بارز في قضايا التكنولوجيا:

البيانات الشخصية هي الآن السلاح المفضل لحملات التأثير السياسي.

يجب ألا نُسهل على خصومنا انتهاز هذه الأسلحة واستخدامها ضدنا.

تبادل البيانات كان مصدر قلق هائل بشأن الخصوصية والأمن القومي.

أما السيناتور ماركو روبيو فتساءل؟

كيف ستستخدم الأنظمة السلطوية المنصات لكبح حرية التعبير أو اتخاذ إجراءات صارمة بحق النشطاء؟

هل تؤمن الشركات حقا في "القيم الأساسية" للديمقراطية وحرية التعبير أم أنها لا تبحث سوى عن الأرباح؟

تويتر لديه سياسة لحجب المحتوى بناء على طلب من الحكومات في أماكن مثل تركيا وروسيا وباكستان.

وقال ممثلو فيسبوك وتويتر إنهما صارا أفضل في رصد المشكلات حول العالم، وليس في الولايات المتحدة فحسب، وذلك عن طريق تتبع الانتخابات في عدة دول، بما في ذلك المكسيك وفي أوربا ونعمل على ضمان نزاهة المنصة عالميا.

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