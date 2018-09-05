محكمة إسرائيلية تعطي ضوءا أخضر لهدم الخان الأحمر بالقدس

أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء قرار هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد التماسات طالبت بوقفه.

قرار المحكمة:

قضاة المحكمة رفضوا الالتماسات التي تطالب بوقف هدم الخان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى سيُلغى خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء.

قرار جاء رغم احتجاجات الرئيس الفلسطيني محمود عباس واليسار الإسرائيلي ودول الاتحاد الأوربي.

تصريحات ليبرمان:

رحّب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية.

ليبرمان على تويتر: سيتم إخلاء الخان الأحمر، أهنئ قضاة المحكمة العليا على قرارهم الشجاع.

لا أحد فوق القانون، لا أحد يمنعنا من ترسيخ سيادتنا.

قصة الخان الأحمر: