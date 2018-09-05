قناة لبنانية: النازحون السوريون من أسباب انتشار السرطان

نشرت قناة "إم تي في" اللبنانية تقريرا قالت فيه إن النازحين السوريين هم أحد أسباب ارتفاع عدد المصابين بمرض السرطان في لبنان.

وتحت عنوان " السرطان يجتاح لبنان… وسببان يساهمان بانتشاره"، نشرت القناة اللبنانية على موقعها الإلكتروني التقرير نقلت فيه عن طبيب وصفته بالمتخصص قوله "الالتهابات المتزايدة بفعل تكاثر النازحين السوريين في لبنان تتسبّب مُباشرةً بمرض السرطان، فهؤلاء، بسبب الظروف السيئة التي عانوا منها مرغمين، يأتون ببكتيريا خطيرة قد تخلق الأمراض لدى الإنسان".

وأرجع الطبيب الذي تحدث للقناة انتشار السرطان في لبنان إلى "سببين رئيسيين"، أحدهما النازحين السوريين والآخر هو "أزمة النفايات في لبنان".

وقال موقع القناة إن إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية تشير إلى أن الإصابة بالسرطان ارتفعت بنسبة 5.6% في العام 2018.