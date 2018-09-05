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سياسة|الإمارات

رويترز: وعكة صحية لـ 100 مسافر على رحلة لطيران الإمارات

طائرة تابعة لطيران الإمارات - أرشيفية
طائرة تابعة لطيران الإمارات - أرشيفية
5/9/2018

أفادت تقارير إعلامية محلية بأن نحو 100 مسافر أصيبوا صباح (الأربعاء) بوعكة صحية على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات في رحلة من دبي إلى نيويورك.

التطورات:
  • وكالة رويترز قالت إن حالة المسافرين استدعت نقل الطائرة للحجر الصحي.
  • الوكالة نقلت عن تقارير لمحطة تلفزيونية تابعة لشبكة (إن بي سي) أن الرحلة رقم 203 كانت تقل نحو 500 راكب.
  • الرحلة هبطت في مطار جون كنيدي بنيويورك الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
  • يوجد مسؤولون من الشرطة ومن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في المكان ولكن لم يردوا على طلبات للتعليق.

وأكدت الخطوط الجوية الإماراتية في تغريدة على حسابها على تويتر مرض 10 مسافرين كانوا على متن رحلتها من دبي إلى نيويورك.

وهذا ما قالته الخطوط الجوية الإماراتية:
  • حوالي 10 ركاب على متن الرحلة من دبي إلى نيويورك أصيبوا بوعكة صحية.
  • سيتم توفير الرعاية الصحية لمن هم في حاجة لها.
  • السلطات الصحية المحلية في أمريكا حضرت كإجراء وقائي.
  • بقية الركاب سوف ينزلون في وقت قريب.
  • سلامة ورعاية عملائنا هي قمة أولوياتنا.

ولم تكشف الشركة عن سبب الوعكة الصحية التي أصابت عددا من الركاب حتى الآن.

المصدر : رويترز
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