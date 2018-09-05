العثور على مستويات عالية من البكتريا في فندق بمصر توفي فيه بريطانيان

ذكرت وكالة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر أنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من البكتيريا المعوية (إي كولاي) في الفندق الذي توفي فيه سائحان بريطانيان الشهر الماضي.

وتوفي جون وسوزان كوبر الشهر الماضي، بعد أن مرضا بشكل مفاجئ خلال رحلة تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق الغردقة على البحر الأحمر.

وذكرت الشركة، التي سحبت 300 عميل من الفندق في أعقاب الوفاة، أنها تعد حزمة تعويض لجميع العملاء الذين نزلوا في الفندق في أغسطس/ آب وأبلغوا عن شعورهم بأعراض مرضية.

ماذا قالت الشركة:

ضعف المعايير الصحية الذي كشفت عنه اختبارات مستقلة، هو على الأرجح السبب في زيادة المرض بين نزلاء الفندق. لكنها لم تلق أي ضوء على وفاة جون كوبر وزوجته سوزان كوبر التي لم يعرف سببها حتى الآن.

تم العثور على مستويات عالية من بكتيريا "اي كولاي" وبكتيريا المكورات العنقودية، خلال فحوصات شملت الفندق الذي توفي فيه الزوجان البريطانيان في الغردقة في مصر الشهر الماضي، إلا أن سبب وفاتهما لا يزال غامضا، بحسب ما أفادت شركة "توماس كوك" للسفر.

خبراء مستقلون أجروا مجموعة من الفحوص بما فيها على الطعام ومعايير النظافة، ورصدوا مستوى مرتفعا من بكتيريا "اي كولاي" والبكتيريا العنقودية.

رغم ذلك فإن الخبراء المستقلين أو الطبيب فانيا غانت، لا يعتقدون أن هذه النتائج تقدم أي تفسير لسبب الوفاة الغامضة للسيد والسيدة كوبر.

نحن بانتظار نتيجة تشريح جثتيهما التي تجريها السلطات المصرية.

فحص الهواء وجودة الماء كان سليما ولم يقدم دليلا على وجود أحادي أكسيد الكربون.

من الواضح من هذه النتائج أن شيئا ما لم يسر على ما يرام، وأن المعايير كانت أقل من المتوقع من الفندق الشريك.

الشركة تلقي باللوم على المستويات المرتفعة لبكتيريا "أي كولاي" والبكتيريا العنقودية في ارتفاع نسبة المرض بين نزلاء الفندق مؤخرا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك، بيتر فانكهوسر:

رغم أن هذه النتائج لا تحدد سبب الوفاة المأسوية لجون وسوزان كوبر، إلا أنها دفعتنا إلى الالتزام بتخصيص موارد إضافية لمعالجة معايير النظافة في هذه الفنادق حيث عثرنا على مستوى أعلى من المتوسط من المرض.

ننتظر نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات المصرية ونعمل عن كثب مع وزارة الخارجية لضمان أننا نولي مصالح أسرة كوبر أولوية قصوى.

وكان مسؤولون محليون مصريون قالوا إن وفاة الزوجين ناجمة عن فشل في القلب، لكن النائب العام المصري أفاد في 24 أغسطس آب بأن السبب لم يتضح بعد.

وبدأ قطاع السياحة المصري، الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية، يتعافى بعد ضربة تلقاها في نهاية 2015 عندما فجر مسلحون طائرة كانت تقل سياحا روسا عائدين من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر ما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.