الباراغوي تعيد سفارتها إلى "تل أبيب" وإسرائيل ترد

أغلقت إسرائيل سفارتها في "الباراغواي" بعد ساعات من إعلان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وأعلنت الباراغواي (الأربعاء) أنها ستعيد مجددا سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب بعد ثلاثة أشهر ونصف من نقلها إلى القدس.

ماذا حدث؟

حكومة الرئيس الجديد، في الباراغواي، ماريو عبده بينيتيز، والتي تسلمت مهامها في منتصف أغسطس/آب، أعلنت في بيان أنها اتخذت هذا القرار "للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".

وزير خارجية الباراغواي، لويس ألبرتو كاستيليوني، قال للصحفيين (الأربعاء) إن بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب في تراجع عن قرار اتخذه في مايو/ أيار الرئيس السابق هوراسيو كارتيس بنقل موقع السفارة إلى القدس.

كاستيليوني قال: "تريد الباراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط".

الرئيس السابق للباراغواي، هوراسيو كارتيسكارتيس، كان قد سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو/ أيار الماضي. وتولى خلفه ماريو عبده السلطة الشهر الماضي.

إسرائيل ترد:

من جانبه، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في الباراغواي بعد ساعات من إعلان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو في بيان:

إسرائيل ترى أن قرار الباراغواي "الغريب" سيؤثر على العلاقات بين البلدين وأنه شديد الخطورة.

متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال إن إسرائيل ستغلق سفارتها في الباراغواي، بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء أن تل أبيب تستدعي سفيرها لدى الباراغواي للتشاور.

فلسطين تعلق:

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية (الأربعاء) إن وزير الخارجية رياض المالكي طلب من رئيس الباراغواي الجديد ماريو عبده إعادة سفارة بلاده في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان ووصفته بأنه "انجاز دبلوماسي فلسطيني مهم وجديد" وقالت إن المالكي اجتمع مع عبده قبل أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان:

الوزير دعا رئيس الباراغواي للعدول عن قرار نقل السفارة إلى القدس.

بذل الوزير المالكي الجهد الكبير في هذا الصدد خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور مع الوزير المالكي.

خلفيات: