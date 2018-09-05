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الأمم المتحدة: مستشار ترمب أطلع الأمين العام على "صفقة القرن"

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر
مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر
5/9/2018

أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنطونيوغوتيريش، استمع من غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن".

وقال المتحدث باسم المنظمة، استيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك:
  • الأمين العام استمع من كوشنر بشأن (خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي)، وغوتيريش يتطلع إلى إعلان خطة السلام تلك في الوقت المناسب.

ولم يحدد دوغاريك، تاريخ إطلاع غوتيريش على الخطة ولا أية تفاصيل بشأنها.

ويتردد أن هذه الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لاسيما بشأن وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة وملايين اللاجئين.

تعليق أمريكي:
وأعلنت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس الثلاثاء، أنها اطلعت بنفسها على خطة السلام، وقالت للصحفيين.
  • الخطة وضعت في حسبانها كل شيء، كل التفاصيل، لكن على الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) أن يطلعا عليها أولا.
  • الخطة ستنجح فقط إذا جاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الطاولة (المفاوضات).

ويرفض عباس التعاطي مع إدارة ترمب منذ قرارها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/ ايار الماضي.

وأعلن عباس مرارًا رفضه لـ "صفقة القرن" الأمريكية، التي يقول إنها تسقط القدس واللاجئين وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية.

وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين، ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ إبريل/ نيسان 2014.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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