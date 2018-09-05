الأمم المتحدة: مستشار ترمب أطلع الأمين العام على "صفقة القرن"

أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنطونيوغوتيريش، استمع من غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن".
ولم يحدد دوغاريك، تاريخ إطلاع غوتيريش على الخطة ولا أية تفاصيل بشأنها.
ويتردد أن هذه الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لاسيما بشأن وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة وملايين اللاجئين.
ويرفض عباس التعاطي مع إدارة ترمب منذ قرارها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/ ايار الماضي.
وأعلن عباس مرارًا رفضه لـ "صفقة القرن" الأمريكية، التي يقول إنها تسقط القدس واللاجئين وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية.
وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين، ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ إبريل/ نيسان 2014.