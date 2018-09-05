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سياسة

أردوغان: لن ننفذ مطالب "غير قانونية" في قضية القس الأمريكي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
5/9/2018

نقلت صحيفة حريت التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه لا يمكن لتركيا تنفيذ "مطالب غير قانونية" فيما يتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برانسون.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين، أثناء عودته من زيارة إلى قرغيزستان، إن تركيا تتبع سيادة القانون وإن الولايات المتحدة لن تحقق تقدما في القضية باستخدام التهديدات.

خلفية:

  • تأتي قضية برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهم الإرهاب، في قلب أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.
  • تم توقيف القس برانسون في تركيا في ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويُحاكم بتهم التجسس ودعم منظمة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.
  • ساهمت الأزمة الدبلوماسية مع واشنطن بشأن القس برانسون والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم التركية في تسارع هبوط الليرة التي خسرت نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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