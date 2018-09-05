أردوغان: لن ننفذ مطالب "غير قانونية" في قضية القس الأمريكي

نقلت صحيفة حريت التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه لا يمكن لتركيا تنفيذ "مطالب غير قانونية" فيما يتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برانسون.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين، أثناء عودته من زيارة إلى قرغيزستان، إن تركيا تتبع سيادة القانون وإن الولايات المتحدة لن تحقق تقدما في القضية باستخدام التهديدات.

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