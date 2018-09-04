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سياسة|أفغانستان

طالبان تعلن وفاة مؤسس شبكة حقاني الأفغانية

جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني المسلحة
جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني المسلحة
4/9/2018

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء وفاة جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في أفغانستان، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

من هو حقاني؟

  • حقاني أسس الشبكة في السبعينيات لكنه تخلى عن قيادة عمليات الجماعة منذ بضع سنوات لابنه سراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان الأفغانية حاليا.
  • برز حقاني كزعيم في محاربة القوات السوفيتية التي احتلت أفغانستان، وحظي حقاني آنذاك بدعم من الولايات المتحدة وباكستان.
  • تحول حقّاني، الذي شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال التسعينات، اعتبارا من عام 2001 إلى محاربة القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي بعد غزوها أفغانستان وإطاحتها بنظام طالبان.
  • عُرفت جماعته بالهجمات المعقدة وجيدة التنظيم على الجيشين الأفغاني والأمريكي، وكذلك على أهداف مدنية فضلا عن عمليات خطف بارزة.
  • شائعات وفاته سرت مرات عدة منذ عام 2008 وآخرها في 2015، لكن دون أي تأكيد من حركة طالبان.
  • يقول مسؤولون أمريكيون وأفغان إن شبكة حقاني المتمركزة في إقليم وزيرستان الشمالية الباكستاني تعمل بدعم من المخابرات الباكستانية.
  • تنفي باكستان ذلك وتشير إلى صلات الجماعة سابقا مع المخابرات المركزية الأمريكية.

تأثير رحيله على الوضع في أفغانستان:

  • من غير المتوقع أن يكون لوفاته التي كانت مرتقبة سوى تأثير محدود على تطور الوضع في أفغانستان وباكستان فالشبكة يديرها الآن نجله سراج الدين حقاني، بحسب خبراء.
  • يرى خبراء أن تأثير حقاني في الحركة محدود منذ سنوات نظرا لإصابته بالمرض ولزومه السرير في السنوات الأخيرة، بينما يتولى أبناؤه القيادة وإدارة العمليات.
  • المحلل الأفغاني عطاء نوري: "شبكة حقاني ستظل الذراع الأكثر دموية لحركة طالبان وستواصل شن العمليات كالسابق لأن هدفها العملاني الرئيسي هو التصدي للنفوذ الهندي والأمريكي في أفغانستان".
  • قائد أركان الجيش الأمريكي الأسبق مايك مولن اتهم في سبتمبر/أيلول 2011 الاستخبارات الباكستانية بالوقوف وراء شبكة حقاني، وقال إن الشبكة هي "الذراع العسكرية الحقيقية" لباكستان في أفغانستان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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