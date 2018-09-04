طالبان تعلن وفاة مؤسس شبكة حقاني الأفغانية

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء وفاة جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في أفغانستان، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

من هو حقاني؟

حقاني أسس الشبكة في السبعينيات لكنه تخلى عن قيادة عمليات الجماعة منذ بضع سنوات لابنه سراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان الأفغانية حاليا.

برز حقاني كزعيم في محاربة القوات السوفيتية التي احتلت أفغانستان، وحظي حقاني آنذاك بدعم من الولايات المتحدة وباكستان.

تحول حقّاني، الذي شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال التسعينات، اعتبارا من عام 2001 إلى محاربة القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي بعد غزوها أفغانستان وإطاحتها بنظام طالبان.

عُرفت جماعته بالهجمات المعقدة وجيدة التنظيم على الجيشين الأفغاني والأمريكي، وكذلك على أهداف مدنية فضلا عن عمليات خطف بارزة.

شائعات وفاته سرت مرات عدة منذ عام 2008 وآخرها في 2015، لكن دون أي تأكيد من حركة طالبان.

يقول مسؤولون أمريكيون وأفغان إن شبكة حقاني المتمركزة في إقليم وزيرستان الشمالية الباكستاني تعمل بدعم من المخابرات الباكستانية.

تنفي باكستان ذلك وتشير إلى صلات الجماعة سابقا مع المخابرات المركزية الأمريكية.

تأثير رحيله على الوضع في أفغانستان: