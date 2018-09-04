شاهد: متظاهرون يحرقون مبنى محافظة البصرة بالعراق

قال مراسل الجزيرة إن عدد القتلى من المتظاهرين في مدينة البصرة ارتفع إلى خمسة بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم أفراد من الشرطة.

وأعلنت السلطات حظر التجوال في المدينة التي شهدت اقتحام مبنى مجلس المحافظة وإضرام النار فيه.

إحراق مبنى المحافظة:

اشتبك مئات المحتجين مع قوات الأمن في محافظة البصرة النفطية لليوم الثاني بعد وفاة محتج متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات خلال مظاهرات أمس الاثنين.

ألقى المحتجون قنابل بنزين وحجارة على مبنى الإدارة المحلية بالمحافظة لليلة الثانية وكانوا وفي شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين حدادا على المحتج المتوفي ياسر مكي.

مصادر محلية قالت لوكالات الأنباء إن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية في الهواء وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع.

حرق مبنى المحافظة بأكمله

الشعب الآن هو من يسيطر على المحافظة#البصرة pic.twitter.com/DS5dWzfsEC — 𝐁𝐑𝐈𝐃𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐔𝐋𝐅 (@1Basrah) September 4, 2018

ما هي أسباب الاحتجاجات في البصرة؟

عمت المظاهرات البصرة ومدنا أخرى بالجنوب، بعد انقطاعات في الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة وعدم توافر فرص العمل فضلا عن استشراء الفساد.

تعاني محافظة البصرة منذ عدة أسابيع أزمة صحية سببها تلوث المياه، واستقبلت المستشفيات نحو 20 ألف حالة تسمم سببها شرب مياه ملوثة مصدرها شبكة المياه التي تتغذى من شط العرب الذي يعاني انخفاضاً في منسوب المياه بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.

الغضب الشعبي اشتد في وقت يجد فيه الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو أيار.

المحافظات ومدن الجنوب هي مناطق نفطية وارتفعت صادرات النفط العراقية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إلى قرابة 112 مليون برميل وحققت واردات وصلت إلى أكثر من 7,7 مليارات دولار، وفقا لوزارة النفط.

يشعر غالبية أهالي البصرة أنهم لا يستفيدون من موارد النفط ويعانون تفشي البطالة رغم تواجد شركات نفط أجنبية في محافظتهم التي تمثل المصدر الأهم للنفط في البلاد.

https://twitter.com/hero360z/status/1037008649040871424?ref_src=twsrc%5Etfw

مع استمرار الاشتباكات حتى مساء اليوم، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيق في مقتل متظاهر.

وهذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء:

نأسف لوقوع شهيد من المتظاهرين في البصرة.

أمرت بإجراء تحقيق للكشف عمن يحاول الايقاع بين المواطنين والقوات الأمنية.

أوامرنا واضحة بمنع إطلاق الرصاص الحي في التظاهرات.

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