البث الحي
سياسة

شاهد| جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا فلسطينيا لوح بسكين

4/9/2018

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها قتلت بالرصاص فلسطينيا لوح بسكين قرب مستوطنة إسرائيلية أمس (الاثنين).

وأكدت خدمة الاسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد الفلسطيني قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لكنها قالت إنها ليس لديها أي تفاصيل أخرى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان:
  • اقترب مهاجم فلسطيني من نقطة تفتيش تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية قرب "كريات أربع" شرقي الخليل وهو يحمل سكينا في يده. وردا على ذلك أطلقت القوات النار باتجاهه فسقط قتيلا.

لكن فلسطينيا بالخليل يدعى عبد المعطي القواسمي قال لـ "رويترز" إن الفلسطيني قتله مستوطن إسرائيلي أوقف سيارته فجأة ثم أطلق النار عليه.

خلفيات:
  • هذا أول فلسطيني تقتله قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ يوليو/ تموز عندما استشهد فلسطيني بالرصاص بعد دخوله مستوطنة "آدم الإسرائيلية" وقيامه بطعن ثلاثة أشخاص توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه.
  • التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين زاد في الشهور القليلة الماضية بعد سلسلة قرارات سياسية اتخذتها الإدارتان الأمريكية والإسرائيلية أغضبت الفلسطينيين وأثارت قلقا دوليا.
  • من هذه القرارات اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في مايو/ أيار الماضي، وتبني إسرائيل قانون "الدولة القومية" الذي ينص على أن لليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد.

جدير بالذكر أن العنف تراجع في الآونة الأخيرة على امتداد حدود قطاع غزة المحتل مع إسرائيل مع محاولة مصر والأمم المتحدة ومسؤولي دولة خليجية التوسط في هدنة بعد احتجاجات دامت شهورا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)