شاهد| جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا فلسطينيا لوح بسكين

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها قتلت بالرصاص فلسطينيا لوح بسكين قرب مستوطنة إسرائيلية أمس (الاثنين).

وأكدت خدمة الاسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد الفلسطيني قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لكنها قالت إنها ليس لديها أي تفاصيل أخرى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان:

اقترب مهاجم فلسطيني من نقطة تفتيش تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية قرب "كريات أربع" شرقي الخليل وهو يحمل سكينا في يده. وردا على ذلك أطلقت القوات النار باتجاهه فسقط قتيلا.

لكن فلسطينيا بالخليل يدعى عبد المعطي القواسمي قال لـ "رويترز" إن الفلسطيني قتله مستوطن إسرائيلي أوقف سيارته فجأة ثم أطلق النار عليه.

خلفيات:

هذا أول فلسطيني تقتله قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ يوليو/ تموز عندما استشهد فلسطيني بالرصاص بعد دخوله مستوطنة "آدم الإسرائيلية" وقيامه بطعن ثلاثة أشخاص توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه.

التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين زاد في الشهور القليلة الماضية بعد سلسلة قرارات سياسية اتخذتها الإدارتان الأمريكية والإسرائيلية أغضبت الفلسطينيين وأثارت قلقا دوليا.

من هذه القرارات اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في مايو/ أيار الماضي، وتبني إسرائيل قانون "الدولة القومية" الذي ينص على أن لليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد.

جدير بالذكر أن العنف تراجع في الآونة الأخيرة على امتداد حدود قطاع غزة المحتل مع إسرائيل مع محاولة مصر والأمم المتحدة ومسؤولي دولة خليجية التوسط في هدنة بعد احتجاجات دامت شهورا.