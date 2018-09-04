شاهد| الأمن المصري: القبض على شاب اعتزم القيام بعمل عدائي في القاهرة

قالت وزارة الداخلية المصرية (الثلاثاء) إنها أوقفت "متطرفًا" في محيط السفارة الأمريكية (وسط القاهرة) كان بصدد القيام بـ "عمل عدائي" بعد اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره.

وأضافت الوزارة في بيان لها (الثلاثاء).

الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار (قرب السفارة الأمريكية) تمكنت من ضبط عبد الله أيمن عبد السميع، حال اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

الحقيبة كانت تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة". وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي.

الشاب المقبوض عليه لم يصب، والحادث لم يسفر عن حدوث "تلفيات" أو أي إصابات للمارة، أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ماذا حدث؟

ثلاثة مصادر أمنية مصرية قالت لـ "رويترز" في وقت سابق (الثلاثاء) إن عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية بوسط القاهرة.

شاهدة عيان أبلغت "رويترز" أنها سمعت صوت انفجار ثم رأت شابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة. وأضافت أن قوات الأمن طرحت الشاب أرضا وألقت القبض عليه وهي تحاول إخماد الحريق.

شهود من "رويترز" قالوا إن قوات الأمن طوقت المنطقة بينما انتشر بها عشرات من أفراد الشرطة.

بماذا علقت السفارة الأمريكية بالقاهرة؟

السفارة الأمريكية بالقاهرة قالت عبر حسابها على "تويتر": نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. ويرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. يرجى توخي الحذر". ونصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب المنطقة.

وفي وقت لاحق قالت السفارة على موقع "تويتر" إنها "تستأنف أعمالها العادية" بعد أن انتهت الشرطة من تحقيقاتها في موقع الحادث.

وتقع السفارة الأمريكية بالقاهرة، في موقع حيوي وسط العاصمة المصرية، تنتشر حوله دوريات أمنية، كما تحاط السفارة بسياج خرساني يمنع وصول السيارات إليها.