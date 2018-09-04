جيش ميانمار يعتذر بعد تلفيقه صورا عن أزمة الروهينغيا

الحملة الأخيرة لجيش ميانمار ضد أقلية الروهينغيا بدأت في أغسطس/آب 2017، وأسفرت بحسب تقارير حقوقية عن مقتل الآلاف من مسلمي الروهينغيا، واغتصاب آلاف النساء، وإحراق عشرات الآلاف من المنازل، وتهجير نحو 800 ألف شخص، ذهب أغلبهم إلى بنغلاديش.