احتجاجات شعبية في اليمن تطالب برحيل التحالف السعودي الإماراتي

خرجت مظاهرات في عدة محافظات يمنية تطالب برحيل التحالف السعودي الإماراتي وتحمله المسؤولية عن تردي الأوضاع.

مظاهرات تطالب برحيل التحالف السعودي الإماراتي:

خرجت المظاهرات في محافظات عدن ولحج والضالع، وردد المحتجون شعارات غاضبة ضد الحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي.

المتظاهرون اتهموا التحالف والحكومة اليمنية بعدم المبالاة بحال المواطنين وإيصالهم إلى هذا الحال والواقع المزري.

في تعز خرجت مظاهرات مماثلة تطالب بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وإنقاذ العملة الوطنية ووضع حد لارتفاع الأسعار.

الرئيس هادي يرفض مشاركة المجلس الانتقالي في جنيف:

من جهته أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعومُ من دولة الإمارات أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رفض مشاركة وفد المجلس في مشاورات جنيف المزمع إجراؤها في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري.

وهذا ما جاء في بيان المجلس:

هادي أبلغ المبعوث الأممي بالانسحاب من مشاورات جنيف إذا أُدرجت قضية الجنوب والمجلس الانتقالي في المشاورات.

المبعوث الخاص ابتعد عن الطریق المعقول للحل نتيجة ضغط الشرعية والحوثي.

أي مشاورات أو مفاوضات لا يكون المجلس طرفا فيها، تعتبر غير ملزمة له، ولن يتم تطبيق نتائجها على أرض الواقع.

إسبانيا تلغي صفقة لتزويد السعودية بقنابل: