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سياسة

احتجاجات شعبية في اليمن تطالب برحيل التحالف السعودي الإماراتي

المتظاهرون في عدن أحرقوا الاطارات وأغلقوا الشوارع احتجاجا على انخفاض قيمة الريال اليمني
المتظاهرون في عدن أحرقوا الاطارات وأغلقوا الشوارع احتجاجا على انخفاض قيمة الريال اليمني
4/9/2018

خرجت مظاهرات في عدة محافظات يمنية تطالب برحيل التحالف السعودي الإماراتي وتحمله المسؤولية عن تردي الأوضاع.

مظاهرات تطالب برحيل التحالف السعودي الإماراتي:

  • خرجت المظاهرات في محافظات عدن ولحج والضالع، وردد المحتجون شعارات غاضبة ضد الحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي.
  • المتظاهرون اتهموا التحالف والحكومة اليمنية بعدم المبالاة بحال المواطنين وإيصالهم إلى هذا الحال والواقع المزري.
  • في تعز خرجت مظاهرات مماثلة تطالب بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وإنقاذ العملة الوطنية ووضع حد لارتفاع الأسعار.

الرئيس هادي يرفض مشاركة المجلس الانتقالي في جنيف:

من جهته أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعومُ من دولة الإمارات أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رفض مشاركة وفد المجلس في مشاورات جنيف المزمع إجراؤها في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري.

وهذا ما جاء في بيان المجلس:

  • هادي أبلغ المبعوث الأممي بالانسحاب من مشاورات جنيف إذا أُدرجت قضية الجنوب والمجلس الانتقالي في المشاورات.
  • المبعوث الخاص ابتعد عن الطریق المعقول للحل نتيجة ضغط الشرعية والحوثي.
  • أي مشاورات أو مفاوضات لا يكون المجلس طرفا فيها، تعتبر غير ملزمة له، ولن يتم تطبيق نتائجها على أرض الواقع.

إسبانيا تلغي صفقة لتزويد السعودية بقنابل:

  • نقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسبانية قولها إن مدريد توقفت عن بيع قنابل للسعودية.
  • إذاعة "سير" الإسبانية أكدت أن الحكومة الحالية قررت إلغاء الصفقة في تموز/يوليو الماضي نظرا لوجود مخاوف من استخدامها في الحرب على اليمن.
  • تعتبر إسبانيا رابعَ مصدّر للأسلحة إلى السعودية، وهو ما يثير احتجاجات منظمات حقوقية عديدة تتهم العاهل الإسباني بتسهيل هذه الصفقات نظرا لعلاقته الجيدة بالأسرة الحاكمة في السعودية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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