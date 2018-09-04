إسرائيل: نفذنا 200 هجوم داخل سوريا في العامين الماضيين

أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (الثلاثاء) بأن إسرائيل نفذت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا في العامين الماضيين، في تلخيص نادر لنتائج حملتها.

ما القصة؟

مصادر إقليمية ذكرت لـ "رويترز" أن إسرائيل بدأت شن ضربات عسكرية في سوريا عام 2013 استهدفت ما يشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة ونشر قوات من قبل إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية، وكلتيهما شريك لدمشق في الحرب الأهلية السورية.

من النادر قيام مسؤولين إسرائيليين بكشف تفاصيل لعمليات محددة.

متحدثة عسكرية إسرائيلية رفضت (الثلاثاء) التعليق بعدما قالت سوريا إنها أسقطت صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على أهداف عسكرية قرب مدينة حماة. لكن وزير مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، استغل خطابا في مؤتمر كي يقدم رؤية عامة للمهام التي نفذتها إسرائيل في سوريا.

كاتس قال خلال المؤتمر إن إسرائيل قامت بعمل عسكري أكثر من 200 مرة في العامين الماضيين داخل سوريا نفسها.

يجب تفهم هذا الأمر في ضوء رغبتنا في الحفاظ على الخط الأحمر ومنع ما فعلته إيران وما تفعله وما تحاول فعله ضد إسرائيل انطلاقا من سوريا.

وسئلت متحدثة عسكرية إسرائيلية كي تؤكد تصريحات كاتس، فقالت إن إسرائيل نفذت نحو 200 هجوم داخل سوريا في العام ونصف الماضي.

ماذا قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا):

الوكالة الرسمية للنظام السوري نسبت إلى مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية استهدفت "بعض المواقع العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة".

تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها.

التلفزيون الرسمي السوري ذكر أن الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ.

الطائرات الإسرائيلية تسللت على علو منخفض من غرب بيروت.

وقالت "رويترز" إن صحفييها في العاصمة اللبنانية سمعوا أصوات طائرات مرتفعة على نحو غير معتاد قبل فترة قصيرة من ورود الأنباء على وسائل الإعلام السورية.