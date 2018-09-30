ولي العهد السعودي يختتم زيارة قصيرة للكويت

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر الكويت بعد زيارة قصيرة وسط توقعات بأنه بحث الإمدادات النفطية ووساطة كويتية لحل النزاع بين قطر ودول الحصار.

التفاصيل:

نقل تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للضيف السعودي في قصر بيان.

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن اللقاء شهد "تبادل الأحادیث الأخویة التي عكست عمق العلاقات التاریخیة الطیبة والراسخة بین البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في المجالات كافة بما یخدم مصالحھما المشتركة والسعي نحو تضافر الجھود لدعم العمل الخلیجي المشترك".

أضافت الوكالة أنه "تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة".

كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي الإنتاج النفطي من منطقة محايدة على الحدود بين السعودية والكويت.

أفاد مصدران منفصلان أن وزير الطاقة خالد الفالح يرافق الأمير محمد في زيارته للكويت.

أبلغ مسؤول خليجي "رويترز" في وقت سابق أن حصار قطر سيكون على جدول أعمال الزيارة.

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