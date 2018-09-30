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سياسة

ولي العهد السعودي يختتم زيارة قصيرة للكويت

30/9/2018

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر الكويت بعد زيارة قصيرة وسط توقعات بأنه بحث الإمدادات النفطية ووساطة كويتية لحل النزاع بين قطر ودول الحصار.

التفاصيل:
  • نقل تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للضيف السعودي في قصر بيان.
  • قالت وكالة الأنباء الكويتية إن اللقاء شهد "تبادل الأحادیث الأخویة التي عكست عمق العلاقات التاریخیة الطیبة والراسخة بین البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في المجالات كافة بما یخدم مصالحھما المشتركة والسعي نحو تضافر الجھود لدعم العمل الخلیجي المشترك".
  • أضافت الوكالة أنه "تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة".
  •  كانت  وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي الإنتاج النفطي من منطقة محايدة على الحدود بين السعودية والكويت.
  • أفاد مصدران منفصلان أن وزير الطاقة خالد الفالح يرافق الأمير محمد في زيارته للكويت.
  • أبلغ مسؤول خليجي "رويترز" في وقت سابق أن حصار قطر سيكون على جدول أعمال الزيارة.
خلفية:
  • فرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر منذ 5 من يونيو/حزيران 2017، ولم تفلح جهود الوساطة الكويتية حتى الآن في إنهاء النزاع.
  • زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت هي الأولى له رسميًا منذ توليه ولاية العهد، في 21 من يونيو/حزيران 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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