البث الحي
سياسة

موقع فرنسي: فضيحة كبرى تحيط بصفقة أسلحة فرنسية للإمارات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
30/9/2018

قال موقع ميديابارت الفرنسي إنه حصل على وثائق تكشف فضيحة رشوة تتعلق بصفقة أسلحة فرنسية للإمارات.

التفاصيل:
  • تحمل الوثائق تفاصيلَ عن صفقة سلاح فاقت قيمتُها ثلاثة مليارات دولار.
  • تضمنت الصفقة دبابات من نوع "لوكليرك" تقاتل اليوم في اليمن.
  • الموقع قال إنه تأكد من صحة الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس.
  • الصفقة رافقتها رشوة قدمتها الشركة المملوكة للحكومة الفرنسية، إلى وسيط إماراتي عبر حسابات في الجزر العذراء البريطانية وجبل طارق وليختن شتاين.
  • قيمة العمولة تجاوزت 234 مليونَ دولار، صُرفت إلى الوسيط الإماراتي المتنفذ الذي يحمل رتبة عقيد.
  • الوسيط الإماراتي يوصف بأنه مدربُ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
  • وقّـعت الصفقة في تسعينيات القرن الماضي، لكن الدبابات التي استوردتها الإمارات لم تُستعمل إلا في 2015، مع بداية الحرب السعودية الإماراتية في اليمن.
  • انكشفت الفضيحة عندما امتنعت الشركةُ الفرنسية عن دفع الجزء الأخير من العمولة.
  • اضطرار الوسيط الإماراتي، الموصوف بأنه ذو علاقات قوية في أوساط التصنيع الحربي الفرنسي، للجوء إلى جهة قضائية هي محكمة التحكيم في باريس، للالتفاف على المحاكم العادية والحفاظ على السرية.

وفي السياق نفسه، يتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضغوط هائلة لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات لتقليل دعمه للحرب التي تقودها الرياض في اليمن.

ضغوط لوقف مبيعات السلاح إلى الإمارات:
  • جماعات حقوقية تطالب الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية والإمارات قالت في يونيو/ حزيران الماضي إنها أحالت القضية إلى أعلى سلطة قضائية في فرنسا.
  • المنظمات الحقوقية قالت إنها رئيس الوزراء دوار فيليب شهرين للتنفيذ.
  • فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، تعتبر السعودية والإمارات من أكبر المشترين لأسلحة شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس.
حرب اليمن:
  • يحارب التحالف السعودي الإماراتي في جماعة الحوثي في اليمن لإعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا.
  • منذ بداية الحرب في 2015 قتل عشرات الآلاف وشرد حوالي 3 ملايين شخص.
  • خلال السنوات الأخيرة اشترت السعودية دبابات فرنسية الصنع بينما اشترت الإمارات طائرات مقاتلة.
  • حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية من تحول الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة عميقة.
المصدر : صحف أجنبية
المزيد من سياسة

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)