مصر تقول إنها أطلقت أكبر مسح طبي "في تاريخ البشرية"

أعلنت القاهرة، الأحد، عن إطلاق مسح طبي قالت إنه "الأكبر في تاريخ البشرية" للكشف عن عدة أمراض بينها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي".

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