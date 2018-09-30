فلسطينيو الداخل يعلنون إضرابا عاما ضد قانون القومية العنصري

دعت أحزاب عربية في إسرائيل إلى الإضراب العام ضد "قانون القومية" الإسرائيلي وضد "صفقة القرن" الأمريكية.

التفاصيل:

فلسطينيو الداخل دعوا مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل، محمد بركة، قال إنه تمت الدعوة لهذا الإضراب بالتنسيق مع "كل الفصائل على الساحة الفلسطينية".

بركة: "الإضراب رسالة إلى العالم أن قضية العنصرية وقضية الأبارتايد (الفصل العنصري) لا يمكن التعاطي معها كقضية داخلية وإنما يجب أن تشغل كل الدنيا".

جماعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية دعت إلى المشاركة في الإضراب تأييدا لعرب إسرائيل.

مراقبون اعتبروا أن الإضراب لن يكون له تأثير كبير على البلاد ككل لأن (الاثنين) عطلة للأغلبية اليهودية بمناسبة الاحتفال بما يعرف بعيد المظلة.

رد إسرائيلي:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى تشكيل لجنة لاقتراح قانون جديد لاسترضاء منتقدي القانون، ولكن لم يتم إقرار أي تعديلات منذ إجازته في يوليو/تموز الماضي قبل فترة وجيزة من بدء الكنيست عطلته الصيفية. وسيستأنف الكنيست جلساته في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ما هو قانون الدولة القومية؟