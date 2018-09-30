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فلسطينيو الداخل يعلنون إضرابا عاما ضد قانون القومية العنصري

يعطي نظام التمثيل النسبي فرصا للأحزاب الصغيرة للدخول إلى الكنيست المؤلف من 120 عضوا
يعطي نظام التمثيل النسبي فرصا للأحزاب الصغيرة للدخول إلى الكنيست المؤلف من 120 عضوا
30/9/2018

دعت أحزاب عربية في إسرائيل إلى الإضراب العام ضد "قانون القومية" الإسرائيلي وضد "صفقة القرن" الأمريكية.

التفاصيل:
  • فلسطينيو الداخل دعوا مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.
  • النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل، محمد بركة، قال إنه تمت الدعوة لهذا الإضراب بالتنسيق مع "كل الفصائل على الساحة الفلسطينية".
  • بركة: "الإضراب رسالة إلى العالم أن قضية العنصرية وقضية الأبارتايد (الفصل العنصري) لا يمكن التعاطي معها كقضية داخلية وإنما يجب أن تشغل كل الدنيا".
  • جماعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية دعت إلى المشاركة في الإضراب تأييدا لعرب إسرائيل.
  • مراقبون اعتبروا أن الإضراب لن يكون له تأثير كبير على البلاد ككل لأن (الاثنين) عطلة للأغلبية اليهودية بمناسبة الاحتفال بما يعرف بعيد المظلة.
رد إسرائيلي:
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى تشكيل لجنة لاقتراح قانون جديد لاسترضاء منتقدي القانون، ولكن لم يتم إقرار أي تعديلات منذ إجازته في يوليو/تموز الماضي قبل فترة وجيزة من بدء الكنيست عطلته الصيفية. وسيستأنف الكنيست جلساته في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ما هو قانون الدولة القومية؟
  • القانون ينص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".
  • القانون ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" ما يعني أنه من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
  • القانون صدر بعد إحياء الذكرى السبعين لقيام إسرائيل. وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
  • البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا أقر القانون بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55  وامتناع نائبين عن التصويت.
  • بإقرار هذا القانون تضاءلت احتمالات تنفيذ حل الدولتين، الذي يمكن بموجبه للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إقامة دولتهم.
  • عدد الفلسطينيين في إسرائيل مليون و800 ألف شخص أي حوالي 20% من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.
  • القانون أغضب فلسطينيي 48 الذين وصفوه بأنه عنصري كما أثار انتقادات من الاتحاد الأوربي.
  • عرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب 1948.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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