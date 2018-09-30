شاهد: رد قطري على دول الحصار في الأمم المتحدة

شهدت جلسات الجمعة العامة للأمم المتحدة سجالا بين ممثلي دول الحصار وقطر التي ردت بأن سياسيات أبو ظبي أصبحت تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في العالم.

القصة

أحمد الكواري، السكرتير الثالث في البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة، رد على اتهامات الإمارات والبحرين لقطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن دولة الإمارات أصبحت تمثل رأس حربة في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

الكواري: من العجب أن تدّعيَ الإمارات أنها عرّابة الديمقراطية والحداثة، في الوقت الذي تفرض قوانينُها عقوبة السَجن على مواطنيها لمجرد إبداء الرأي، وينتهك نظام أبوظبي القانون الدولي.

الكواري: حالة الهذيان التي سَوَّلَتْ للبحرين التدخل في شؤون قطر تكشف أزمتها الداخلية.

في المقابل، أكدت البعثة الإماراتية التزام الإمارات بقرارات محكمة العدل الدولية ونفت اتهامات القرصنة، أما ممثل بعثة البحرين في الأمم المتحدة فقال، إن الدول الأربع اتخذت قرارها السيادي بمقاطعة قطر للحفاظ على أمنها واستقرارها بسبب ما قال إنها تدخلات قطرية في الشؤون الداخلية للدول

تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: