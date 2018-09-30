شاهد: تلاميذ فلسطينيون يبكون على زميل لهم قتله الاحتلال في غزة

بكى تلاميذ مدرسة في خانيونس بجنوب قطاع غزة اليوم على زميلهم ناصر مصبح البالغ من العمر 12 عاما والذي استشهد في مظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل يوم (الجمعة) الماضي.

ما القصة؟

زملاء ناصر مصبح، في المدرسة الكائنة بجنوب قطاع غزة، زينوا مقعده بصورته المحاطة بالزهور الحمراء والبيضاء وأوراق الشجر الخضراء، بما يعكس ألوان العلم الفلسطيني.

إسلام، شقيقة مصبح، قالت إن أخاها دائما ما كان يذهب إلى الحدود لمساعدة الفرق الطبية في مسيرات العودة.

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