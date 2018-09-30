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سياسة

شاهد: تلاميذ فلسطينيون يبكون على زميل لهم قتله الاحتلال في غزة

30/9/2018

بكى تلاميذ مدرسة في خانيونس بجنوب قطاع غزة اليوم على زميلهم ناصر مصبح البالغ من العمر 12 عاما والذي استشهد في مظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل يوم (الجمعة) الماضي.

ما القصة؟
  • زملاء ناصر مصبح، في المدرسة الكائنة بجنوب قطاع غزة، زينوا مقعده بصورته المحاطة بالزهور الحمراء والبيضاء وأوراق الشجر الخضراء، بما يعكس ألوان العلم الفلسطيني.
  • إسلام، شقيقة مصبح، قالت إن أخاها دائما ما كان يذهب إلى الحدود لمساعدة الفرق الطبية في مسيرات العودة.
خلفية:
  • مسؤولون بقطاع الصحة في غزة قالوا إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار يوم (الجمعة) الماضي  على سبعة فلسطينيين كانوا بين آلاف احتشدوا على الحدود المحصنة في إطار احتجاجات أسبوعية بدأت قبل ستة أشهر. وكان مصبح من بين الشهداء.
  • مسؤولون بقطاع الصحة في غزة قالوا إن 505 أشخاص أصيبوا (الجمعة) من بينهم 90 بطلقات نارية.
  • استشهد ما لا يقل عن 191 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات في غزة يوم 30 من مارس/ آذار الماضي وحتى الآن.
  • المحتجون يطالبون بحق العودة إلى الأراضي التي تركها الفلسطينيون أو طردوا منها لدى قيام إسرائيل عام 1948 ورفع الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المصري على قطاع غزة.
  • يعيش مليونا فلسطيني في القطاع معظمهم من أبناء وأحفاد أولئك الذين غادروا مناطق أصبحت الآن داخل إسرائيل قبل 70 عاما.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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