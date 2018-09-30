شاهد: أضرار هائلة من تسونامي إندونيسيا وارتفاع عدد القتلى إلى 832

ارتفع عدد قتلى زلزال وأمواج مد (تسونامي) في إندونيسيا إلى 832 شخصا، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا بشكل أكبر، فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى مناطق نائية.

وأظهرت لقطات نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي التقطتها طائرة من دون طيار (السبت) المنازل المنهارة والأنقاض المتناثرة في الشوارع جراء الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) في مدينة "بالو" الإندونيسية.

التفاصيل:

أفادت الأنباء أن العشرات ما زالوا تحت أنقاض فندقين ومركز تجاري في مدينة "بالو" التي ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار بعد زلزال يوم (الجمعة) الماضي الذي بلغت قوته 7 درجات ونصف الدرجة.

عمال الإنقاذ أنقذوا امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض فندق "روا روا" حيث يعتقد أن هناك ما يصل إلى 60 شخصا محاصرا.

مئات تجمعوا عند المركز التجاري بحثا عن ذويهم.

السلطات تتأهب لما هو أسوأ لأن عدد القتلى إلى الآن من "بالو" وحدها، بينما تصل تقارير من "دونجالا" وهي منطقة يقطنها 300 ألف شخص وتقع إلى الشمال من "بالو" وهي أقرب إلى مركز الزلزال وكذلك من منطقتين أخريين.

نائب الرئيس الإندونيسي، يوسف كالا قال إن عدد القتلى ربما يصل إلى آلاف الأشخاص.

الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، زار موقع مجمع سكني في بالو انهار تماما جراء الزلزال ودعا الناس للصبر.

قال ويدودو: "أعلم أن هناك مشكلات كثيرة ينبغي حلها خلال وقت قصير بما في ذلك الاتصالات، سيتم إعادة بناء ما دمره الزلزال الذي استمرت هزاته الارتدادية على مدى يومين كاملين".

حشود من السكان هتفوا أمام الرئيس: "نحن جوعى، نريد طعاما" بينما وزع جنود مواد غذائية كانت على متن شاحنة.

أظهرت صور عرضها التلفزيون أشخاصا يفرون حاملين ملابس ومواد أخرى من مركز تجاري بعد تعرضه لأضرار بالغة.

وزير الداخلية الإندونيسي، تجاهجو كومولو، قال إنه أمر السلطات بمساعدة الناس في الحصول على الأطعمة والمشروبات بعد تقارير بشأن أعمال نهب متفرقة مضيفا أن الشركات ستحصل على تعويضات.

وسائل الإعلام نقلت عن وزيرة المالية، سري مولياني إندراواتي، قولها إن الحكومة خصصت 560 مليار روبية (37.58 مليون دولار) لأعمال الإغاثة من الكوارث.

تعليق الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث:

المناطق المتضررة أكبر مما كان يعتقد في البداية.

عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلا لواحدة فقط من المناطق الأربع المتضررة وهي "بالو".

المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوغرو قال: "لم تصلنا تقارير من المناطق الثلاث الأخرى. الاتصالات والكهرباء ما زالت مقطوعة. لا نعلم بشكل مؤكد ما حدث".

هناك الكثير من المناطق التي لم تتمكن فرق البحث والإنقاذ من الوصول إليها الفرق بحاجة لمعدات ثقيلة لإزالة الحطام الخرساني والأنقاض.

شهادة صحفية:

نقلت "رويترز" عن صحفي في دونغالا قوله إن أضرارا بالغة لحقت بالمنطقة وإن هناك خمسة أجانب بين المفقودين وهم ثلاثة فرنسيين وكوري جنوبي وماليزي. ومن بين القتلى أشخاص سحقتهم أنقاض المباني المنهارة أو جرفتهم أمواج تسونامي.

الصحفي قال إن 16 ألف نازح يبحثون عن مأوى ويحتاجون لمياه نظيفة في حين أصيب 540 شخصا وكثير منهم يتلقون العلاج في خيام.

تساؤلات بشأن أنظمة التحذير: