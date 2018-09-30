تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يحرمان السعودية من عضوية منظمة دولية

أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي، بعدما تبين للمنظمة العالمية أن المملكة لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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