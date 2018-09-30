ترمب: وقعت في الحب مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام حشد من أنصاره في وست فيرجينيا مساء السبت إنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "وقعا في الحب".

أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

لقد كنت عنيفا للغاية، وهكذا كان هو، ونحن نتبادل التهديدات، ثم وقعنا في الحب.

لقد كتب لي رسائل جميلة، وهي رسائل رائعة. ووقعنا في الحب.

توقفت بيونغ يانغ عن إجراء تجارب نووية، فضلاً عن التوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية.

من جهة أخرى قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ أمام الأمم المتحدة السبت إن استمرار العقوبات على بلاده يؤدي إلى انعدام ثقتها في الولايات المتحدة.

وهذه أبرز تصريحات وزير خارجية كوريا الشمالية:

إنه لا يمكن لبلاده التخلي عن أسلحتها النووية بشكل أحادي في ظل مثل هذه الظروف .

كوريا الشمالية اتخذت خطوات مهمة تثبت حسن نواياها خلال العام الماضي مثل وقف تجارب الأسلحة النووية والصواريخ وإزالة موقع الاختبارات النووية، كما تعهدت بعدم نقل الأسلحة أو التكنولوجيا النووية .

مع ذلك لم نر في المقابل أي استجابة من الولايات المتحدة.

بدون أي ثقة في الولايات المتحدة لن تكون هناك طمأنينة فيما يتعلق بأمننا القومي وسيكون من المستحيل في ظل مثل هذه الظروف أن نبادر لنزع سلاحنا من جانب واحد .

في لقاء سنغافورة تعهد كيم بالعمل على "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" بينما وعد ترمب بتوفير ضمانات لأمن كوريا الشمالية .

تسعى كوريا الشمالية لإنهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 حتى عام 1953 بصورة رسمية؛ لكن واشنطن تقول إن على بيونغ يانغ التخلي أولا عن أسلحتها النووية .

الولايات المتحدة تصر على نزع السلاح النووي أولا، وتزيد مستوى الضغوط بفرض عقوبات للوصول إلى غرضها بأسلوب قهري بل إنها تعارض، إعلان نهاية الحرب.

فكرة أن العقوبات يمكن أن تجعلنا نركع "تعد حلما من أحلام اليقظة" لأشخاص يجهلوننا.

لكن المشكلة تكمن في أن استمرار العقوبات يعمق انعدام الثقة لدينا.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن (الخميس) بأن "تطبيق عقوبات مجلس الأمن يجب أن يستمر بلا هوادة ودون توقف حتى نحقق نزع السلاح النووي بصورة كاملة ونهائية يمكن التحقق منها".