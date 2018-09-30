ترمب مستاء من تقديم مساعدات للجيش السعودي.. سنجعلهم يدفعون

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تقديم الجيش الأمريكي "مساعدات" لجيوش غنية كالسعودية، حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واليابان وكوريا الجنوبية.

القصة

انتقادات ترمب جاءت في كلمة له خلال تجمع انتخابي دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا الغربية، وفي أعقاب انتقاد مماثل وجهه لدول حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ترمب: لما نقدم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية؟

ترمب: سيدفعون لنا. المشكلة هي أن أحدا لا يطالب.

ترمب: أجريت محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لبحث هذه المسألة.

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