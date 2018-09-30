ترمب مستاء من تقديم مساعدات للجيش السعودي.. سنجعلهم يدفعون

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تقديم الجيش الأمريكي "مساعدات" لجيوش غنية كالسعودية، حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واليابان وكوريا الجنوبية.
القصة
- انتقادات ترمب جاءت في كلمة له خلال تجمع انتخابي دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا الغربية، وفي أعقاب انتقاد مماثل وجهه لدول حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
- ترمب: لما نقدم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية؟
- ترمب: سيدفعون لنا. المشكلة هي أن أحدا لا يطالب.
- ترمب: أجريت محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لبحث هذه المسألة.
معلومات أساسية
- تعتبر السعودية واليابان من أكبر الأسواق للأسلحة الأمريكية. كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات استخبارية وخدمات التزود جوا بالوقود للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
- تنشر الولايات المتحدة عشرات الآلاف من جنودها في اليابان وكوريا الجنوبية.
- العام الماضي طالب ترمب كوريا الجنوبية بتسديد مليار دولار لقاء نشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية "ثاد" فوق أراضيها.