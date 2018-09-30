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سياسة

ترمب مستاء من تقديم مساعدات للجيش السعودي.. سنجعلهم يدفعون

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
30/9/2018

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تقديم الجيش الأمريكي "مساعدات" لجيوش غنية كالسعودية، حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واليابان وكوريا الجنوبية.

القصة

  • انتقادات ترمب جاءت في كلمة له خلال تجمع انتخابي دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا الغربية، وفي أعقاب انتقاد مماثل وجهه لدول حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
  • ترمب: لما نقدم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية؟
  • ترمب: سيدفعون لنا. المشكلة هي أن أحدا لا يطالب.    
  • ترمب: أجريت محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لبحث هذه المسألة.

معلومات أساسية

  • تعتبر السعودية واليابان من أكبر الأسواق للأسلحة الأمريكية. كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات استخبارية وخدمات التزود جوا بالوقود للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
  • تنشر الولايات المتحدة عشرات الآلاف من جنودها في اليابان وكوريا الجنوبية.
  • العام الماضي طالب ترمب كوريا الجنوبية بتسديد مليار دولار لقاء نشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية "ثاد" فوق أراضيها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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