بعد تهديده الدول المصدرة للنفط.. ترمب يتصل بالملك سلمان

اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هاتفيا بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لمناقشة إمدادات النفط وسعره، وذلك إثر انتقاد ترمب لدول أوبك بسبب ارتفاع الأسعار، ودعاها لزيادة الإنتاج.

القصة:

وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي لمناقشة جهود الحفاظ على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.

الاتصال جاء بعدما انتقد الرئيس الأمريكي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب ارتفاع الأسعار ودعا المنظمة مرة أخرى إلى زيادة الإنتاج لتهدئة السوق قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني.

خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال ترمب إن أعضاء أوبك "كالمعتاد يستغلون بقية العالم.. أنا لا يعجبني ذلك ولا ينبغي لأحد أن يعجبه"

ترمب: نحن ندافع عن العديد من هذه الدول مقابل لا شيء، ومن ثم يستغلوننا من خلال إعطائنا أسعار نفط عالية. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يوقفوا رفع الأسعار ونريدهم أن يشرعوا في خفض الأسعار.

قال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أجريا اتصالا لمناقشة قضايا المنطقة دون تقديم تفاصيل.

معلومات أساسية: