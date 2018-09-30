العيون صوب الخان الأحمر مع قرب انتهاء مهلة الاحتلال لهدمها

تتوجه العيون صوب قرية الخان الأحمر الفلسطينية في القدس المحتلة قبل ساعات من انتهاء مهلة حددها الاحتلال الإسرائيلي لسكان القرية البدوية لهدم منازلهم قبل أن يشرع في هدمها.

القصة

سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت سكان القرية البدوية الواقعة بين القدس والضفة الغربية المحتلة بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

سلمت القوات الإسرائيلية سكان الخان الأحمر خطابات قبل أسبوع لإبلاغهم بضرورة هدم المنازل طواعية بحلول أول أكتوبر/تشرين الأول وإلا ستنفذ السلطات أوامر الهدم.

الخطابات جاء فيها أنه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي" وذلك بحلول أول أكتوبر/تشرين الأول.

الاحتلال قال إنه سيعمل على تنفيذ أوامر الهدم إذا امتنع السكان عن هدم منازلهم بأيديهم.

إدانات دولية

منظمة العفو الدولية قالت إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بتأييد هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة، يمثل تأييدا لجريمة حرب.

منع الاحتلال في وقت سابق زيارة لدبلوماسيين حاولوا التوجه إلى الخان الأحمر هم: القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وايرلندا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا وممثل الاتحاد الأوربي في إسرائيل.

قصة الخان الأحمر: