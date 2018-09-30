العيون صوب الخان الأحمر مع قرب انتهاء مهلة الاحتلال لهدمها

تتوجه العيون صوب قرية الخان الأحمر الفلسطينية في القدس المحتلة قبل ساعات من انتهاء مهلة حددها الاحتلال الإسرائيلي لسكان القرية البدوية لهدم منازلهم قبل أن يشرع في هدمها.
القصة
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت سكان القرية البدوية الواقعة بين القدس والضفة الغربية المحتلة بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
- سلمت القوات الإسرائيلية سكان الخان الأحمر خطابات قبل أسبوع لإبلاغهم بضرورة هدم المنازل طواعية بحلول أول أكتوبر/تشرين الأول وإلا ستنفذ السلطات أوامر الهدم.
- الخطابات جاء فيها أنه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي" وذلك بحلول أول أكتوبر/تشرين الأول.
- الاحتلال قال إنه سيعمل على تنفيذ أوامر الهدم إذا امتنع السكان عن هدم منازلهم بأيديهم.
إدانات دولية
- منظمة العفو الدولية قالت إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بتأييد هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة، يمثل تأييدا لجريمة حرب.
- منع الاحتلال في وقت سابق زيارة لدبلوماسيين حاولوا التوجه إلى الخان الأحمر هم: القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وايرلندا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا وممثل الاتحاد الأوربي في إسرائيل.
قصة الخان الأحمر:
- قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو/ أيار الماضي، هدم الخان الأحمر، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لــ ـ170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة.
- كان الاحتلال الإسرائيلي قد شرع منذ أكثر من شهر بإخلاء عشرات العائلات البدوية من التجمع، قبل أن يتمكن السكان والنشطاء بداية، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق الإخلاء حتى تاريخ 15 أغسطس/آب.
- ينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب سلطات الاحتلال، وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها إسرائيل، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1" (الشرق 1).
- يقوم المشروع، وفق مراقبين فلسطينيين، على الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت.
- يهدف المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية.