الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي بعدة غارات والإمارات تنفي

قالت مواقع إعلامية تابعة للحوثيين إن طائرة مسيرة من طراز "صماد ثلاثة" نفذت فجر اليوم سلسلة غارات على مطار دبي الدولي.

التفاصيل بحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين:

إن استهداف مطار دبي رد على مشاركة الإمارات بالعدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين.

يبعد مطار دبي الدولي عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم.

هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات.

شن الحوثيون في 27 أغسطس/آب الماضي عدة غارات جوية على مطار دبي الدولي بطائرة من ذات الطراز.

نفذ الحوثيون في يوليو/ تموز الماضي، سلسلة غارات على مطار أبو ظبي الدولي بطائرة صماد3.

رد من مطار دبي: