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سياسة

الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي بعدة غارات والإمارات تنفي

30/9/2018

قالت مواقع إعلامية تابعة للحوثيين إن طائرة مسيرة من طراز "صماد ثلاثة" نفذت فجر اليوم سلسلة غارات على مطار دبي الدولي.

التفاصيل بحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين:
  • إن استهداف مطار دبي رد على مشاركة الإمارات بالعدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين.
  • يبعد مطار دبي الدولي عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم.
  • هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات.
  • شن الحوثيون في 27 أغسطس/آب الماضي عدة غارات جوية على مطار دبي الدولي بطائرة من ذات الطراز.
  • نفذ الحوثيون في يوليو/ تموز الماضي، سلسلة غارات على مطار أبو ظبي الدولي بطائرة صماد3.
رد من مطار دبي:
  • من جهته قال مطار دبي الدولي اليوم الأحد إنه يعمل بشكل طبيعي.
  • رويترز نقلت عن متحدث باسم المطار أنه بالنظر إلى تقارير أوردتها مصادر مشكوك فيها هذا الصباح، فإن بوسع مطارات دبي تأكيد أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي دون أي تعطيل.
  • كان مسؤولون إماراتيون نفوا الشهر الماضي تقارير لوسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأن طائرة مسيرة للجماعة استهدفت مطار دبي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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