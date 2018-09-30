البشير: السودان لديه وثائق تثبت سودانية حلايب

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن "بلاده لديها من الوثائق ما يثبت سودانية منطقة حلايب تاريخياً وإنه مطمئن لكافة مواقف في البلاد في هذه القضية".
جاءت تصريحات البشير خلال لقائه بوفد من قيادات قبائل البشارية التي تقطن حلايب.
أهم تصريحات البشير خلال اللقاء:
- أكد البشير أن "قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية".
- أضاف: "لمست رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات".
- أشار إلى "قدرة السودان ومصر على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والتواصل بين الشعبين".
خلفية:
- تشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا من آن لآخر على خلفية عدة قضايا، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي والموقف من سد النهضة الإثيوبي.
- في يوليو/ تموز الماضي أكد البشير والسيسي، عقب مباحثات في الخرطوم، على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر "حول منطقة البحر الأحمر".
- قال الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني إن "اتفاقا تم بين الخرطوم والقاهرة على ألا يكون النزاع الحدودي حول مثلث حلايب سبباً في توتر العلاقات بين البلدين".
- في شهر أبريل/ نيسان الماضي، تقدمت السودان بعدة شكاوى لمجلس الأمن بشأن عدد من الإجراءات المصرية بشأن المثلث.
- الشكوى الأولى كانت بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في حلايب وشلاتين وأبو رماد في مارس/ آذار الماضي.
- الشكوى الثانية تتعلق بتوقيع مصر بروتوكولين لإنشاء ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد في فبراير/ شباط الماضي.