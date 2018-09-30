البشير: السودان لديه وثائق تثبت سودانية حلايب

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن "بلاده لديها من الوثائق ما يثبت سودانية منطقة حلايب تاريخياً وإنه مطمئن لكافة مواقف في البلاد في هذه القضية".

جاءت تصريحات البشير خلال لقائه بوفد من قيادات قبائل البشارية التي تقطن حلايب.

أهم تصريحات البشير خلال اللقاء:

أكد البشير أن "قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية".

أضاف: "لمست رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات".

أشار إلى "قدرة السودان ومصر على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والتواصل بين الشعبين".

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