إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي.. ما هو شرطها للبقاء؟

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن إيران ستنسحب من الاتفاق النووي إذا لم تكن الآلية الأوربية الهادفة إلى الحفاظ على الاتفاق النووي فعالة.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الإيراني وفق وكالة الجمهورية الإسلامية (إرنا):

إذا كانت الآلية الخاصة التي أنشأها الأوربيون غير فعالة، ربما تنسحب إيران من هذا الاتفاق.

إيران تخطط للتعامل بالعملات الأخرى، لتحل محل الدولار، في بيع النفط والتجارة الدولية لمواجهة العقوبات النفطية الأمريكية.

يوجد دول بدأت في إبرام اتفاقيات لاستخدام عملتها المشتركة في التجارة الثنائية.

أعتقد أنه إذا كانت أمريكا تعتقد أنه يمكن أن تنجح في شن هجوم عسكري على إيران، لنفذت هذا الأمر.

الولايات المتحدة هي المعتدي في المنطقة وفق صحيفة واشنطن بوست.

هل رأيتم خريطة توضح جميع القواعد الأمريكية الموجودة حولنا، نحن في منطقتنا ولم نهاجم أي بلد.. لم نرسل قواتنا الي أي مكان دون أن يُطلب منا.

نحن سعداء بحجم بلدنا وجغرافيتنا ومواردنا، ولم نطمع بتربة أو موارد أي شعب ومكان آخر.

كان الاتحاد الأوربي أعلن مؤخرا أنه سيوفر قنوات دفع جديدة لتسهيل الأعمال التجارية مع إيران دون تضارب مع العقوبات الأمريكية، بما في ذلك المرتبطة بصادرات النفط.

الآلية وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني:

الآلية تهدف إلى الحفاظ على استمرار التجارة حتى إذا تعرضت طهران لعقوبات محتملة من جانب الولايات المتحدة.

الموعد المحتمل لتأسيس تلك الآلية قبل نوفمبر.

وصف دبلوماسيون أوربيون الآلية بأنها وسيلة لإيجاد نظام للمقايضة، يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة، وذلك لتبادل النفط الإيراني مقابل سلع من دون استخدام النقد.

وأكد الاتحاد الأوربي أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أيار/مايو بصورة أحادية.