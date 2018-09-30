إسرائيل تهاجم نادي ريال مدريد.. تعرف على الأسباب

هاجم الاحتلال الإسرائيلي نادي ريال مدريد الإسباني بسبب استقبال النادي الملكي للشابة الفلسطينية عهد التميمي، التي تحولت إلى رمز للمقاومة الفلسطينية.

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الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة في عدة نشاطات اجتماعية وسياسية.

زارت التميمي النادي الملكي، وبحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية فقد تم إهداء التميمي قميصا للنادي يحمل اسمها والرقم تسعة، والتقاط صور لها مع النجم السابق للنادي ومدير العلاقات المؤسسية فيه إيميليو بوتراغوينيو.

لكن النادي الإسباني لم يصدر أي بيان رسمي حول زيارة عهد التميمي على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة له أو على موقعه الإلكتروني.

السفير الإسرائيلي في إسبانيا دانيال كوتنر وجه انتقادات حادة للنادي الإسباني الشهير، وكتب على تويتر: "عهد التميمي لا تناضل من أجل السلام، إنها تدافع عن العنف والإرهاب، والمؤسسات التي استقبلتها واحتفت بها شجعت بصورة غير مباشرة العدوان وليس الحوار والتفاهم اللذين نحتاج إليهما".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون وصف الاستقبال الذي خص به النادي الإسباني على ما يبدو الشابة الفلسطينية بالـ"مخزي" واصفا عهد التميمي بأنها "إرهابية تحض على الكراهية والعنف".

تحوّلت عهد التميمي إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية بعد قضائها ثمانية أشهر في الحبس لصفعها جنديين إسرائيليين، وقد أطلق سراحها في يوليو/تموز الماضي.

من هي عهد التميمي؟