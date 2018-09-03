البث الحي
سياسة|ميانمار

محكمة في ميانمار تقضي بالسجن 7 سنوات على صحفييْن من رويترز

الشرطة تقتاد الصحفيين وا لون (يمين) وكياو سوي أو أثناء محاكمتهما - أرشيفية
الشرطة تقتاد الصحفيين وا لون (يمين) وكياو سوي أو أثناء محاكمتهما - أرشيفية
3/9/2018

أدان قاض في ميانمار صحفيين اثنين من وكالة رويترز بخرق قانون أسرار الدولة وحكم عليهما اليوم الإثنين بالسجن سبع سنوات.

الحكم:

  • قال القاضي يي لوين إن الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.
  • وأضاف القاضي: "المدعى عليهما… خرقا قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات. سيتم أخذ الوقت الذي قضاه المدعى عليهما من 12 ديسمبر في الاعتبار".

ردود الأفعال:

  • طالب دعاة حرية الصحافة والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ودول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتبرئة ساحة صحفيي رويترز.
  • وقال الصحفي وا لون بعد النطق بالحكم: "لا أشعر بالخوف… لم أفعل شيئا خطأ… أنا أؤمن بالعدالة والديمقراطية والحرية".
  • قال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز في بيان "اليوم هو يوم حزين لميانمار ولصحفيي رويترز وا لون وكياو سوي أو وللصحافة في كل مكان". قد أمضى هذان الصحفيان الجديران بالإعجاب نحو تسعة أشهر في السجن بتهم زائفة تهدف إلى إسكات عملهما الصحفي وترويع الصحافة".
  • قال السفير الأمريكي لدى ميانمار سكوت مارسيل "لا أشعر بالحزن من أجل وا لون وكياو سوي أو وعائلاتهما فحسب، لكن من أجل ميانمار أيضا".
  • سكوت مارسيل: "إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لكل من ناضل بشدة هنا من أجل حرية الإعلام. أعتقد أنه يجب على المرء أن يسأل هل هذه العملية ستزيد أو تقلل من ثقة الناس في ميانمار في نظامهم القضائي".

خلفية:

  • تعود وقائع القضية إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما تم توقيف الصحفيين بتهمة انتهاك أسرار الدولة بعدما حصلا على وثائق سرية خلال إجرائهما تحقيقا حول اضطهاد أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.
  • قال الصحفيان للمحكمة إن اثنين من مسؤولي الشرطة سلموهما أوراقا في مطعم بشمال العاصمة يانغون قبل لحظات من قيام ضباط آخرين باعتقالهما.
  • وشهد أحد شهود الشرطة أن اجتماع المطعم كان دسيسة للإيقاع بالصحفيين لمنعهما أو معاقبتهما على تقاريرهما عن القتل الجماعي لمسلمي الروهينغيا.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)