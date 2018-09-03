فرار نحو 400 سجين خلال فوضى في العاصمة الليبية

قال مسؤول قضائي إن نحو 400 سجين فروا من سجن في العاصمة الليبية يوم الأحد بعدما اشتد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة.
- الشرطة القضائية: السجناء فتحوا أبواب سجن عين زارة بالقوة ولم يتمكن الحراس من إيقافهم.
- يقع سجن عين زارة في جنوب طرابلس في منطقة شهدت معارك ضارية استمرت أسبوعا بين جماعات متناحرة.
تجدد الاشتباكات والمواجهات في طرابلس:
- تجددت المواجهات بين كتيبة ثوار طرابلس من جهة، واللواء السابع مشاة من ترهونة من جهة أخرى في الضواحي الجنوبية من العاصمة الليبية طرابلس.
- شهود عيان قالوا إنهم سمعوا أصوات المدفعية الثقيلة والانفجارات في محيط معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.
خلفيات الاشتباكات:
- تشهد العاصمة الليبية، منذ نحو أسبوع، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع اسميا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.
- رغم التوصل إلى هدنة، الجمعة، بين تلك الكتائب حسبما أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فإن تلك الهدنة لم تصمد سوى عدة ساعات حيث تجددت الاشتباكات مساء السبت.
أعمال عنف متفرقة:
- في واقعة منفصلة، قتل شخصان وأصيب سبعة بينهم طفلان إثر سقوط صاروخ على مخيم لنازحي تاورغاء يوم الأحد.
- أُجبر أهالي تاورغاء على مغادرة مدينتهم الواقعة قرب مدينة مصراتة بغرب البلاد أثناء الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011.
- منع السكان من العودة إلى مدينتهم منذ ذلك الحين.
- نشر الناشط عماد إرقيعة تسجيلا مصورا لرجال إطفاء يخمدون حريقا ومشاهد لدمار كبير داخل المخيم.
- أصاب صاروخ فندق الودان في وسط طرابلس قرب السفارة الإيطالية، وقال عاملون في الفندق إن ثلاثة أشخاص أصيبوا.
- أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض أحد خزانات البنزين التي تستخدمها في إمداد محطة كهرباء لضربة صاروخية.
- أعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس حالة الطوارئ في العاصمة بسبب خطورة الوضع.
- رغم أن هذه الحكومة مسؤولة رسميا إلا أنها لا تبسط سيطرتها الكاملة على العاصمة.