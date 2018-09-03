شبكة سي بي سي: 20 طالبا سعوديا يطلبون اللجوء في كندا

قالت محطة سي بي سي الكندية إن نحو 20 طالبا سعوديا طلبوا اللجوء في كندا بعد انتهاء الموعد النهائي لمغادرتهم كندا استجابة لأوامر السلطات السعودية بعد أزمة دبلوماسية مع الرياض.

ونقلت الشبكة عن الناشط السعودي عمر عبد العزيز قوله إنه يعمل مع الطلاب على إنهاء طلبات اللجوء الخاصة بهم، لمحاولة البقاء في كندا واستكمال دراستهم.

تصريحات الناشط عمر عبد العزيز:

"إنهم يريدون البقاء في كندا، ولا يريدون أن يخسروا جميع مكتسباتهم والوقت الذي قضوه هنا في الدراسة والعمل، ولهذا فإنهم يبحثون عن حل".

قال عمر عبد العزيز (27 عاما) إنه حصل على اللجوء في كندا بعدما قدم طلبا في عام 2013 عقب تلقيه تهديدات من الحكومة السعودية بسبب نشاطه السياسي.

"إنهم لا يريدون العودة، وبعضهم يشعر بالرعب بسبب ما حدث معي، ويعتقدون أنهم سوف يتعرضون للاعتقال إذا عادوا" للسعودية".

"لقد كان لديهم خطط وأحلام وأنت تأمرهم فجأة أن يعودوا إلى الوطن ببساطة. إنهم لا يريدون هذا.. إنهم يشعرون بالضياع والصدمة".

طلبات اللجوء

يمكن للأفراد أن يتقدموا بطلبات اللجوء في كندا إذا أمكنهم إثبات أنهم سيواجهون اضطهادا في بلدهم الأم بسبب العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة.

خلفيات: