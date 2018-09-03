شاهد: شهيد برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية طعن بالخليل

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي (الاثنين) شابا فلسطينيا قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
قوات الاحتلال تمنع الإسعاف:
- وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن فلسطينيا قُتل عقب إطلاق الرصاص عليه، قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.
- وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الشاب هو وائل عبد الفتاح الجعبري (36 عاما) من سكان مدينة الخليل.
- أضافت وسائل إعلام محلية أن جنود الاحتلال فتحوا النار صوب الجعبري، وذلك عند ما يعرف بـ "حاجز المحول" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق المدينة.
- حاول طاقم من الهلال الأحمر الفلسطيني الوصول إلى الشاب الفلسطيني عقب إصابته، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي حالوا دون ذلك.
محاولة طعن:
- زعمت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن في المكان.
- يديعوت أحرونوت قالت إن قوات الجيش أطلقت النار تجاهه وأردته قتيلا.
- في وقت سابق اليوم أصيب 13 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، خلال مواجهات في قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، حسب الهلال الأحمر.
- استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع أثناء المواجهات التي اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية هدمت أربعة مساكن في القرية، بزعم أن البناء من دون ترخيص.