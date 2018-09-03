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سياسة

شاهد: شهيد برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية طعن بالخليل

3/9/2018

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي (الاثنين) شابا فلسطينيا قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال تمنع الإسعاف:
  • وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن فلسطينيا قُتل عقب إطلاق الرصاص عليه، قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.
  • وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الشاب هو وائل عبد الفتاح الجعبري (36 عاما) من سكان مدينة الخليل.
  • أضافت وسائل إعلام محلية أن جنود الاحتلال فتحوا النار صوب الجعبري، وذلك عند ما يعرف بـ "حاجز المحول" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق المدينة.
  • حاول طاقم من الهلال الأحمر الفلسطيني الوصول إلى الشاب الفلسطيني عقب إصابته، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي حالوا دون ذلك.
محاولة طعن:
  • زعمت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن في المكان.
  • يديعوت أحرونوت قالت إن قوات الجيش أطلقت النار تجاهه وأردته قتيلا.
  • في وقت سابق اليوم أصيب 13 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، خلال مواجهات في قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، حسب الهلال الأحمر.
  • استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع أثناء المواجهات التي اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية هدمت أربعة مساكن في القرية، بزعم أن البناء من دون ترخيص.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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