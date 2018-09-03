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سياسة|السعودية

شاهد: أمير سعودي يطالب بوقف حرب اليمن ويحمل الملك وابنه المسؤولية

3/9/2018

طالب الأمير السعودي أحمد بن عبد العزيز بوقف الحرب في اليمن وحمل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان المسؤولية عن استمرارها.

وإثر وصوله لندن تعرض الأمير السعودي لهتافات من نشطاء بسقوط آل سعود بسبب ما وصفوه بالجرائم في حرب اليمن، فرد ابن عبد العزيز:" آل سعود إيش دخلهم، دول أفراد معينين مسؤولين، المسؤولين هم الملك وولي عهده".

وتمنى الأمير السعودي توقف الحرب في اليمن عاجلا غير آجل.

وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي نشطاء يهتفون بسقوط آل سعود، وينددون بما وصفوه بجرائمهم باليمن.

ورد الأمير أحمد بن عبد العزيز على النشطاء بأنه لا يمكن تحميل آل سعود كلهم المسؤولية، لأن هناك أفرادا بعينهم يتحملون المسؤولية.

والأمير أحمد يبلغ من العمر 76 عاما، وهو ابن الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية، وعمل وزيرا للداخلية لفترة قصيرة عام 2012.

المصدر : الجزيرة مباشر
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